Un volo in mongolfiera al cospetto del re di Pietra per solidarietà

Una sfida di solidarietà alla 1° Summer School Datameteo Educational.

Sabato 27 Agosto alle ore 6 partirà uno speciale volo in mongolfiera dalla locanda dei Gelsi a Villar San Costanzo, diretto al cospetto del Monviso. “Assaporeremo una occasione unica di volare alle porte della Val Maira, sorvolare la collina buschese e poi andare a goderci in quota la maestosità del re di Pietra con il meraviglioso skyline delle Alpi” – spiegano gli organizzatori.

L'obiettivo è buona causa: il ricavato di questi voli sarà donato all'associazione Discesa liberi che sta promuovendo il progetto “Volo a prenderti”. Si tratta di un’iniziativa sociale per far galleggiare nell’aria chi, senza un cesto speciale, non potrebbe provare l’emozione straordinaria di un volo in mongolfiera.

È possibile partecipare al progetto realizzando a mano delle presine oppure acquistare i prodotti Michelis su www.casamichelis.it. Il 50% del ricavato di tutte le vendite dal 15 ottobre 2022 sarà devoluto all’associazione DiscesaLiberi, per l’acquisto di un cesto attrezzato per far volare in mongolfiera le persone con disabilità

Per maggiori informazioni sul progetto https://www.voloaprenderti.it/ - https://datameteo.education