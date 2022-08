Controlli nell'area della stazione di Cuneo: una denuncia per spaccio

Continuano i controlli nell'area della stazione di Cuneo, in corso Giolitti e nelle via limitrofe. Come già accaduto la scorsa settimana, è intervenuta la Polizia di Stato con le Volanti, la Squadra Mobile e i cinofili, assieme agli agenti della Polizia locale.

Una ventina i soggetti controllati, tutti in regola.

Denunciato un uomo italiano, trovato in possesso di una decina di grammi di hashish già suddivisi in dosi. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato l'attività di spaccio del soggetto. Segnalato come consumatore, in Prefettura, uno straniero domiciliato a Torino.

Sequestrate diverse dosi confezionate, sempre di hashish, trovate a terra e occultate nelle aree verdi della zona, abbandonate alla vista dei cani antidroga e degli agenti.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.