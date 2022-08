Chiusura positiva per l'E...state insieme in Valle Bronda

Venerdì 29 luglio si sono concluse in Valle Bronda le attività dell’Estate ragazzi organizzate dal Comune di Pagno insieme all’Unione Montana dei Comuni del Monviso.

Per cinque settimane i 23 bambini iscritti si sono applicati con entusiasmo e senso di responsabilità nella vasta gamma di attività proposte: giochi all’aperto, uscite sul territorio, laboratori creativi, giornate in piscina,passeggiate a cavallo e nello svolgimento dei relativi compiti scolastici.

L'amministrazione comunale di Pagno e le famiglie ringraziano le coordianatrici della cooperativa Chianoc: Manuela Mastrapasqua e Rachele Giordanino: "Con loro si è creato un clima di serenità e affiatamento, elementi fondamentali in una piccola comunità."

Ringraziamenti estesi per la disponibilità e la collaborazione alla panetteria Maccagno di Pagno, lo Studio Namastè di Castellar di Gonella Elena, l’Associazione volontari A.I.B. Valle Bronda, la Croce Verde di Saluzzo, il Comune di Saluzzo per il contributo di 700 euro e il Comune di Brondello per il trasporto per le uscite.