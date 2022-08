Meteo: domenica temporali e temperature in calo

L'ondata di calore culmina tra venerdì e sabato con temperature ancora intorno o superiori ai 35 °C in pianura, ma qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e più localmente in sconfinamento sulle pianure, dove potrà risultare anche intenso. L'alta pressione di matrice sub-tropicale si ritirerà domenica con passaggi temporaleschi e un sensibile calo delle temperature, comunque sempre su valori estivi. Graduale miglioramento a inizio settimana, salvo residua instabilità lunedì.

DOMENICA 7 AGOSTO

Cielo: tra la notte e il primo mattino irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, con maggiori schiarite sul Basso Piemonte e sui settori alpini più interni e condizioni più soleggiate all'interno della Valle d'Aosta; in mattinata tendenza a schiarite, più ampie su pianure e colline e sull'Appennino. Dalle ore centrali nuvolosità cumuliforme in nuova accentuazione sui rilievi e successivamente sulle pianure, fino a cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni: tra la notte e il primo mattino rovesci e temporali sparsi su pianure e colline e sui primi tratti vallivi, localmente anche intensi, in diradamento con una pausa più asciutta in mattinata. Nel pomeriggio ripresa di temporali sui settori alpini, in successivo trasferimento verso pianure e colline anche con rischio di fenomeni intensi con locali nubifragi e grandinate.

Venti: pianura e collina: moderati o tesi tra est e nord-est, in attenuazione dalla mattinata. Raffiche irregolari, anche violente, nelle zone temporalesche fondovalle: moderati orientali, rinforzi per brezze media montagna: deboli o moderati tra ovest e sud-ovest alta montagna: moderati tra ovest e sud-ovest

Temperature: minime in sensibile calo (16/21 C in pianura e bassa collina; 14/18 C tra 500 e 1000 metri; 12/15 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in sensibile calo (24/28 C in pianura e bassa collina; 23/26 C tra 500 e 1000 metri; 21/24 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 3900-4000 metri nelle ore centrali