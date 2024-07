Nuovi disordini in carcere a Cuneo, l'Osapp: "Sezioni devastate dopo risse tra gang rivali per controllo traffici illeciti"

Nuovi gravi disordini all'interno del carcere di Cuneo quelli che vengono denunciati dal sindacato Osapp, che con riferimento a quanto accaduto ieri (29 luglio) nel padiglione Gesso torna a segnalare una situazione "di difficile gestione".

"Diversi detenuti di origine araba – scrive il sindacato – si sono contrapposti a italiani e albanesi, probabilmente per il controllo del traffico interno di sostanze illecite, telefoni cellulari, etc.. Dopo un'aggressione sulle scale comuni, alcuni detenuti della 2ª sezione ('custodia aperta vigilanza dinamica'),sono riusciti a impossessarsi dell'ascensore, tentando di salire nella 4ª sezione per vendicarsi. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria e grazie alle sirene dell'allarme generale, la situazione si è temporaneamente placata. In questo momento (ieri, ndr) diversi ristretti si stanno rifiutando di rientrare nelle proprie celle, sostando nei corridoi, allestiti con tavoli e sedie".