Ad Alassio un Ferragosto firmato 'Le Vele'

È mercoledì 10 agosto e il sole splende a Costa Gallinara, la costa

Alassina più movimentata della Liguria. In occasione della settimana più

calda della stagione non mancheranno super ospiti ed eventi imperdibili.



Questa sera ci sarà Stargate firmato Change Your Mind a partire dalle

ore 23:00. Dai migliori festival e club internazionali ritorna una dei

nostri ospiti più affezionati, la super dj Deborah De Luca. Ad aprire la

serata ci sarà il dj resident del party ovvero Valentinø. Entro le ore

00:30 le donne in lista hanno l'ingresso in omaggio.



Giovedi è appuntamento fisso l'amatissimo party "Mamacita", serata

famosa per il suo speciale format con la musica Reggaeton a fare da

protagonista.



Venerdì e sabato non può mancare "Weekend Nights" ed aspetteremo il

sorgere del sole tutti insieme! In entrambi i giorni la musica sarà di

tipo open format. Venerdì sarà nostro ospite Tommy Vee con il nostro dj

resident Giorgio V. Sabato tornerà a farci ballare Cassimm, dj

produttore di origine italiana ma ormai da più anni stabilito a Londra.

Le serate saranno animate da un favoloso gruppo di ballo firmato

Visionair. Le donne in lista al venerdì entro le ore 00:30 saranno

omaggiate dell'ingresso.



Domenica 14 e lunedì 15 per il FERRAGOSTO firmato Le Vele le feste

immergeranno i nostri ospiti in una realtà ispirata al Circo perché

"Life is a Circus" e dobbiamo saper festeggiare e accogliere tutto

quello che la vita ci regala con il giusto spirito.



Martedì 16 un altro grande evento ci farà cantare, sognare e ballare

fino al mattino, sarà infatti protagonista principale della serata J-Ax.

Saranno anche nostri ospiti il dj Roberto Molinaro accompagnato dalla

voce di Danilo El Paris, mentre ad aprire la serata si esibirà DJ Fede.







Change Your Mind Stargate w/ Deborah De Luca Wednesday 10th August 2022



Wednesday 10th August 2022

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Stargate

LINE UP

Deborah De Luca

Valentinø



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1UdQ7kp8V







Le Vele Alassio presents Mamacita 11th August 2022



Ogni giovedì l' #EstateDaSogno Mamacita sconvolge Alassio!!



Thursday 11th August 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: J'ONS

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/3qzZG0XGX







Weekend Nights 12th & 13th August 2022



"Che tu possa avere, sempre, il vento in poppa, che il sole ti risplenda

in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le

stelle."

Let's spend a magic Weekend all together!!



Friday 12th & Saturday 13th August 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

WEEKEND NIGHTS

MUSIC BY:



FRIDAY

Tommy Vee

Giorgio V.



SATURDAY

Cassimm

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2JDBPg6Z6







Ferragosto Alassio 2022 Sunday 14th & Monday 15th August 2022



Life is a Circus



Sunday 14th & Monday 15th August 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

FERRAGOSTO ALASSIO 2022

MUSIC BY

Ruben Lasala

Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegant & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/5vaUjed0U







Le Vele Alassio presents J-Ax (Club Tour 2022) Tuesday 16th August 2022



"...Noi gente che spera, cercando qualcosa di più in fondo alla sera

Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità su questa terra..."



Tuesday 16th August 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

J-AX

(Club Tour 2022)

STAR GUEST

J-Ax



+Special Guests

Roberto Molinaro

& Danilo El Paris



Opening Act with Dj

DJ Fede



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1unLzzuZv







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721