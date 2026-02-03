Il Carnevale degli animali: musica e teatro per tutte le età a Cortemilia

Domenica 15 febbraio, alle ore 17, la Chiesa di San Francesco in corso Einaudi 12 a Cortemilia ospita Il Carnevale degli animali, uno spettacolo pensato per coinvolgere grandi e piccoli, all’interno della stagione Teatro nelle Valli Bormida 2025/2026.



Ispirato alla celebre suite di Camille Saint-Saëns, lo spettacolo prende vita grazie ai musicisti del Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo e alla collaborazione con Dispari Teatro, dando forma a un racconto scenico e musicale capace di unire rigore esecutivo e immaginazione teatrale.

Sei musicisti e una voce narrante guidano il pubblico in un viaggio fatto di suoni, immagini e suggestioni, dove gli animali diventano personaggi, la musica racconto e il teatro spazio di gioco e scoperta.



Pensato come appuntamento pomeridiano, Il Carnevale degli animali si rivolge in particolare alle famiglie, offrendo un’esperienza accessibile e coinvolgente che avvicina il pubblico di ogni età alla musica classica attraverso il linguaggio del teatro.



L’appuntamento si inserisce in un mese di febbraio dedicato al teatro per tutti, con spettacoli programmati nel pomeriggio per favorire la partecipazione più ampia possibile e rafforzare il ruolo dei teatri come luoghi di incontro e condivisione culturale.



Domenica 15 febbraio 2026 – ore 17

Cortemilia (CN), Chiesa di San Francesco

Il Carnevale degli animali

Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo / Dispari Teatro



Biglietto unico: 5 euro



Info e prenotazioni

teatronellevalli@gmail.com



389 0576711

Acquisto online

https://www.mailticket.it/rassegna-custom/46/teatro-nelle-valli-bormida-2025-2026