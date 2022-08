EuroGrandine: corsi professionali per "Tecnici Levabolli"

EuroGrandine è uno dei principali network italiani di carrozzerie e professionisti, specializzati nella riparazione di veicoli in seguito a danni causati dalla grandine. Purtroppo, a causa dei cambiamenti climatici, le grandinate sono uno dei fenomeni atmosferici sempre più frequenti e i danni ai veicoli sono ormai una costante a cui dover far fronte con sempre maggiore frequenza. Il caldo record di questa primavera 2022, ad esempio, sta causando grandinate importanti in tutta Europa prima del solito e le carrozzerie quest’anno rischiano di entrare in difficoltà con allarmante anticipo.

La necessità di riparare le auto su tutto il territorio nazionale ha spinto EuroGrandine a creare una solida rete di partnership che consente di riservare alle carrozzerie associate tante opportunità e vantaggi, tra cui corsi di formazione di alto livello, tenuti dai migliori tecnici tirabolli specializzati in riparazione di danni da grandine.

Grazie all’esperienza e alle competenze dei propri collaboratori, EuroGrandine offre un servizio di ripristino delle vetture danneggiate dalla grandine con la tecnica PDR (Paintless Dent Repair), una lavorazione a freddo che richiede capacità, predisposizione e precisione per ottenere risultati in alcuni casi di qualità superiore alle lavorazioni di carrozzeria tradizionale, in tempi minori e abbattendo il costo delle riparazioni di oltre il 50%.

EuroGrandine ha costruito nel tempo ottimi rapporti di collaborazione con le maggiori compagnie assicurative italiane e i principali player nell’ambito dell’automotive e ogni stagione gestisce oltre 7.000 riparazioni di vetture danneggiate dalla grandine.

Il corso per Tecnico Levabolli di EuroGrandine è pensato proprio per formare nuovi riparatori con cui collaborare, siano carrozzerie tradizionali che desiderano imparare una nuova tecnica di riparazione ed eventualmente affiliarsi a EuroGrandine, o privati che vogliono lanciarsi in una nuova professione molto richiesta e sicuramente tra le più remunerate del mercato. Non serve nessuna competenza pregressa perché l’insegnamento parte da zero e agli allievi privati più meritevoli EuroGrandine offre la possibilità di avviare una collaborazione lavorativa, con varie modalità contrattuali a seconda delle esigenze.

Le sessioni dei corsi professionali per “Tecnico Levabolli” hanno una durata di 40 ore e prevedono la partecipazione di un massimo di 8 allievi per permettere ai formatori di seguire al meglio ogni partecipante attraverso esercitazioni teoriche e pratiche, apprendendo tutte le diverse tecniche di riparazione a freddo dei veicoli danneggiati dalla grandine.

Durante il corso vengono spiegate tutte le fasi della lavorazione PDR e viene insegnato il metodo EuroGrandine, frutto di oltre trent’anni di esperienza e lavoro sul campo. L’obiettivo è quello di fornire una solida base su cui fondare il proprio futuro professionale in un settore in continua espansione. La formazione di tecnici levabolli adeguatamente preparati è un obiettivo di EuroGrandine per cercare di attenuare la costante carenza del settore.

Gli allievi e futuri “Tecnici levabolli” affrontano tutte le fasi della lavorazione a freddo PDR, affiancati da formatori e professionisti qualificati. Si inizia dallo smontaggio della parte danneggiata del veicolo per arrivare alla lucidatura finale. Ad ogni partecipante viene fornita in dotazione l’attrezzatura necessaria per svolgere durante il corso tutte le lavorazioni insegnate dal docente e apprendere il mestiere nel migliore dei modi.

L’attrezzatura da levabolli è un punto cruciale per il lavoro di un tecnico e pertanto è prevista una lezione dedicata e specifica per permettere all’allievo di prendere piena consapevolezza del corretto utilizzo di ogni strumento. Dopo la formazione, gli allievi vengono guidati nella “costruzione” migliore possibile del primo set di strumenti personali, evitando così acquisti incauti e spreco di denaro. Alcune delle migliori marche di attrezzature da levabolli riservano sconti speciali agli allievi dei corsi EuroGrandine e, inoltre, per chi lo desidera, è possibile prenotare a un prezzo speciale un kit base selezionato dagli stessi formatori per partire in questa nuova attività subito dopo il corso.

Al termine della formazione professionale gli allievi ricevono l’Attestato Levabolli EuroGrandine che certifica la partecipazione al corso e il superamento della prova finale. Il certificato è uno strumento utile a facilitare la collaborazione dei nuovi tecnici con le carrozzerie del proprio territorio.

Al momento sono disponibili ancora pochi posti per il corso che si terrà dal 4 all’8 luglio 2022 con scadenza delle iscrizioni al 28 giugno 2022. In alternativa si può richiedere di partecipare alla prossima sessione, che avrà luogo dal 18 al 22 luglio, ma che è da confermare nelle prossime settimane in base all’intensità delle grandinate.

Gli allievi interessati a partecipare al corso possono richiedere l’iscrizione, compilando il modulo presente sul sito internet di EuroGrandine e verranno ricontattati in breve tempo per ottenere tutte le informazioni sul corso, la scheda di presentazione e le modalità d’iscrizione.

I corsi si tengono a Torino presso la sede di EuroGrandine in Via Feroggio 12. Per ogni altra informazione è possibile contattare EuroGrandine al numero 011.194.769.71.

Scegli Eurograndine e costruisci il tuo futuro professionale come “Tecnico Levabolli”!