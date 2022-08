Successo di pubblico per la mostra di Francesco Paula Palumbo al Castello degli Acaja di Fossano

Come nel 2021 (quasi 900 visitatori dal 25 giugno al 12 settembre),

anche quest’anno si profila un formidabile successo della Mostra di

Pittura di Francesco Paula Palumbo al Castello degli Acaja di Fossano.

Dall’inaugurazione il 5 agosto scorso a domenica 21 (11 giorni

effettivi di apertura), hanno visitato l’esposizione ben 412 persone.

Per quasi tutte è stata la scoperta entusiasmante di una pittura

dall’elevato interesse artistico e ricca di fascino, testimoniata dai

numerosi commenti riportati sul libro firme dei visitatori.

L’esposizione è un ulteriore omaggio all’Artista (12 mostre nel corso

degli ultimi tre anni), nato a Taranto nel 1917 e deceduto a Torino

nel 2008.



Francesco Paula Palumbo inizia la sua carriera artistica sotto la

direzione esperta del fratello Simone, pittore e scultore diplomato

all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, contemporaneo e

collaboratore del celebre pittore e scultore Umberto Mastroianni.

Per più di mezzo secolo il Maestro lavora con tenacia e onestà

trasferendo sulla tela le emozioni che soltanto la natura può

ispirare. Il risultato è uno stile molto personale, che non rimanda a

un’unica tendenza o a una scuola pittorica, in grado ancora oggi di

sedurre il visitatore e di suggerirgli spunti di riflessione

personale, a confronto con una creatività sorretta da una tecnica di

cui l’Artista ha piena padronanza.



Grazie all’impegno del figlio, il prof. Claudio Palumbo, i dipinti del Maestro sono stati esposti negli ultimi tre anni in varie location piemontesi (per informazioni dettagliate, digitare in Internet il nome completo dell’Artista), riscuotendo sempre un notevole interesse da parte del pubblico. L’esposizione attualmente in corso nella Sala

Barbero del Castello di Fossano propone ai visitatori un nuovo

repertorio di dipinti, arricchito da altre opere appartenenti a

collezioni private.

La mostra si protrarrà fino al prossimo 4 settembre con il seguente orario: mercoledì e giovedì 10-13/14-17; venerdì, sabato e domenica 10-13/14-18.

Informazioni al numero 329

6295129; e-mail: andareoltre@hispeed.ch.