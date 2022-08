Esce di strada nella notte con l'auto a Sinio: illeso

Incidente stradale nella notte, intorno alle 3,15 sulla strada provinciale 291 in direzione di Albaretto della Torre. Un automobilista, dopo aver perso il controllo della propria auto è uscito di strada finendo nella scarpata in mezzo alla vegetazione.

Il conducente, che viaggiava da solo, non ha riportato ferite, ma purtroppo non riusciva più a rendersi conto dell’esatta posizione in cui si trovava. Credeva di essere a Serravalle Langhe, ma nel chiamare i soccorsi ha specificato comunque chiaramente che non ne era sicuro.

I Vigili del Fuoco di Alba lo hanno allora invitato a restare in linea e, dopo averlo localizzato attraverso le coordinate Gps dello smartphone dal quale stava chiamando lo hanno raggiunto: si trovava nei pressi di Sinio.

Una squadra lo ha così potuto raggiungere e mettere in sicurezza.