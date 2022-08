Peveragno, in arrivo autovelox e posti di controllo: saranno comunicati di volta in volta

Al via proprio da questa ultima settimana di agosto la nuova - e più approfondita - attività di controllo legata alla guida responsabile e al rispetto del Codice della Strada per i Comuni di Boves, Chiusa di Pesio, Valdieri e Roaschia.

Dal 25 agosto, infatti, partirà l'installazione di un dispositivo di auotovelox nelle strade dei comuni 'delle Alpi del Mare'. Oltre all'implementazione di posti di controllo mobili e di un'attività di monitoraggio dei punti ritenuti più sensibili.

La novità principale, però, è che l'Unione Montana annuncerà pubblicamente - tramite gli organi preposti dei propri Comuni membri - gli spostamenti dei posti di controllo e dell'autovelox stesso. Che, quindi, non dovrebbero prendere troppo di sorpresa gli automobilisti. Ma proprio questo è il senso, almeno secondo il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi: "L'autovelox e, in generale, le attività di contrasto alla guida irresponsabile sono strumenti che non vanno utilizzati 'per fare cassa' ma piuttosto per spingere gli automobiliti, anche i più reticenti, al rispetto delle regole del Codice della Strada".