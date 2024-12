L'ex banca del centro commerciale San Paolo di Cuneo ospiterà la biblioteca Cuneo Sud: riqualificazione in programma per 108mila euro

La Giunta, nelle sue due ultime sedute, ha dato il via libera a una serie di lavori pubblici. In particolare, sono stati approvati i “progetti di fattibilità tecnica ed economica” per nove interventi.

Quello più impattante a livello economico - 253mila euro - riguarda la sistemazione del controviale di viale Angeli nel tratto tra corso Dante e corso Carlo Brunet, richiesto dai condominii che si affacciano sul controviale e che contribuiranno al 50% della spesa; questi lavori prevedono principalmente la pavimentazione dei controviali oggi sterrati e il miglioramento dello smaltimento delle acque piovane. Secondo in classifica il progetto di trasformazione dei locali della ex banca nel centro commerciale del quartiere San Paolo - inutilizzati dal 2018 - al fine di accogliere la nuova biblioteca Cuneo Sud, oggi presente al piano primo dello stesso edificio. Per lo spostamento sono necessari interventi di manutenzione straordinaria, edili e impiantistici, dal costo complessivo di 108.000 euro.

Il rifacimento dei marciapiedi di via Cherasco costerà poi 90mila euro e riguarderà la carreggiata stradale, oggi molto ammalorata: sarà necessario sistemare i marciapiedi che oggi presentano bordure e pavimentazione ammalorate. Il totale del ripristino della pavimentazione in una parte del parcheggio adiacente piazza della Costituzione, che ha subito un importante cedimento, ammonterà invece a 87mila euro.

Previsto poi un intervento di efficientamento energetico per il complesso delle “aule della musica” di via Pascal, per un costo di 55mila euro. Si lavorerà sulla rete di distribuzione del calore /energia frigorifera e sull'adeguamento del sistema di termoregolazione e telecontrollo, per gestire meglio gli impianti termici e quindi ridurre i consumi e le emissioni inquinati, con un miglioramento del confort termico negli spazi. E la pavimentazione di alcuni tratti di marciapiede in corso Kennedy, via Pascal e via Seminario - oggi sterrati e molto frequentati da pedoni anche con ridotta mobilità, carrozzine e passeggini - per eliminarne le barriere architettoniche presenti, a un costo di 50mila euro.

Il nuovo percorso pedonale protetto a Passatore lungo via Rocca per collegare la frazione e la strada che porta al cimitero segue l'acquisizione di alcune aree da privati e costerà 41mila euro. Infine, la manutenzione straordinaria del ponte Vassallo - dall'importo di 30mila euro - garantirà il collegamento pedonale e ciclabile con l’Oltrestura in efficienza.

Serale e Pellegrino: "Così rispondiamo a tante richieste della cittadinanza"

“Nonostante i nostri uffici siano sovraccarichi di lavoro in relazione ai grossi progetti finanziati dal PNRR, si portano avanti gli iter per poter svolgere anche interventi più ordinari, finanziati con risorse comunali, attesi dalla cittadinanza - ha commentato il vice-sindaco con delega ai lavori pubblici Luca Serale - . Tutti questi lavori saranno in partenza nel 2025”.

“Ogni volta che riusciamo, facciamo nuovi interventi per continuare il percorso di abbattimento delle barriere architettoniche, come previsto dal Pebas, il Piano eliminazione barriere architettoniche e sensoriali del nostro Comune - ha aggiunto anche l’assessore alla mobilità e ai quartieri Luca Pellegrino - . Mi preme anche evidenziare che arriviamo a definire due importanti interventi che nel tempo abbiamo condiviso e concordato con i Comitati di quartiere di Passatore e Cuneo centro. A loro il mio grazie per la disponibilità e la collaborazione”.

Per ciascuno di questi interventi, l’iter prevede, come passo successivo, la predisposizione della progettazione esecutiva, che definirà nel dettaglio i lavori; dovrà poi seguire la procedura di affidamento a ditte che li realizzeranno.

Riqualificazione di corso Solaro: 120mila euro il costo complessivo

È invece più avanti Il percorso verso la risistemazione di corso Solaro risulta invece più avanti nell'iter di realizzazione del percorso pedonale dal lato della ripa verso il torrente Gesso. Ad essere approvato è stato il progetto esecutivo dell’intervento che prevede la piantumazione di una nuova alberatura lungo il percorso, con relativo sistema di irrigazione, il ripristino del parapetto metallico del belvedere, la pulitura di una fascia della ripa dalle piante infestanti, il completamento della pavimentazione del marciapiede che contorna gli edifici di quartiere.

Insieme al Comitato di Quartiere sono state concordate le priorità dell’intervento che avrà un costo complessivo di 120mila euro. Si procederà dunque ora all’individuazione dell’impresa per l’esecuzione dei lavori.