Chiusa di Pesio, ci sono le mostre sulla perle e la lavorazione del vetro

Márcia de Castro e Guy Maurette sono due collezionisti appassionati di perle di vetro antiche che hanno solcato il continente africano per più di quindici anni, nel 2015 hanno creato il MIPAF Museo Itinerante delle Perle Antiche in Francia. Questo museo didattico presenta una esposizione di “Perle di scambio / Perles de troc” composta da più di 6.000 perle di vetro, vecchi oggetti dei vetrai, oggetti di perle d’Africa, libri.

Prima fabbricate in Egitto durante la tratta araba transahariana, poi a partire dal XVI secolo in Europa, durante la tratta europea atlantica e durante l’espansione coloniale, queste perle mischiate ad altri prodotti di tratta servivano da moneta negli scambi con le popolazioni africane e americane. Le perle di Venezia, Germania, Boemia e Francia erano molto ricercate ed apprezzate dai notabili e dalle popolazioni di questi continenti che non conoscevano la tecnologia del vetro.

Questo progetto storico e patrimoniale unico in Francia e in Europa è già stato presentato in più di 30 città, musei e manifestazioni del vetro in Francia, in Belgio e in Italia al Museo dell’arte vetraria di Altare nel 2019.

Dal 26 al 28 agosto in orario 10.00-13.00 e 15.00-19.00 espongono a Chiusa di Pesio nella splendida cornice della Confraternita della SS. Annunziata la loro collezione di perle veneziane ed africane.

Inaugurazione della mostra giovedì 25 agosto ore 21.00.

Durante la serata possibilità di visitare la mostra temporanea “L’arte della lavorazione delle perle di vetro” all’interno del Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena” dalle ore 21.00 alle 23.00, ingresso gratuito.

L’Arte delle perle di vetro nel 2020 è stata iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco e il 2022 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale del Vetro”.

Sulla scia di queste proposte fino a sabato 30 settembre è ospitata all’interno delle sale del Complesso Museale “Cavalier Giuseppe Avena” la mostra “L’arte della lavorazione delle perle di vetro”, resa possibile grazie alla collaborazione di Patricia Lamouroux della bottega “Clair de lume”, del Comune di Chiusa di Pesio e dell’Associazione Chiusa Antica.

Sono esposte opere create dai membri dell’Association des Perliers d’Art de France, ente francese impegnato in un importante progetto di valorizzazione della perla di vetro.

Per informazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio tel. 0171/734990