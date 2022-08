Elezioni provinciali, molti amministratori della Granda compatti sulla candidatura di Luca Robaldo

"Abbiamo letto con interesse le dichiarazioni del sindaco di Busca Marco Gallo relative alle elezioni del nuovo Presidente della Provincia di Cuneo." - scrivono in una nota - La Provincia infatti, seppur molto cambiata rispetto al passato, mantiene un’importanza fondamentale nel coordinamento delle politiche di area vasta sempre più necessarie per garantire un governo efficace al nostro territorio.

A lanciare pubblicamente, nelle scorse ore, il primo endorsement ufficiale è stato il sindaco di Busca , ma i rumors circolavano da diverse settimane. Proprio a fine luglio, in un'intervista, ne avevamo parlato proprio con Robaldo che aveva dichiarato: "In molti mi hanno chiesto di candidarmi".

Arriva da diverse aree della Granda la richiesta di candidatura a presidente della Provincia per il neo sindaco di Mondovì Luca Robaldo .

In quest’ottica una figura civica, dialogante, inclusiva, più attenta alle cose da fare che alle bandiere, può essere la soluzione per costruire quell’ampia coesione necessaria ad affrontare le grandi sfide che ci attendono.

A cominciare dai fondi straordinari del PNRR che vanno spesi bene per migliorare la qualità dei servizi e quindi della vita nelle nostre comunità.

Confidiamo, dunque, che Robaldo possa accogliere il nostro invito e candidarsi alla presidenza della Provincia di Cuneo".

"L'iniziativa - spiega Michele Pianetta, vice sindaco di Villanova Mondovì, che sottoscrive la lettera a titolo personale - è aperta a tutti gli amministratori e siamo pronti ad accogliere le adesioni di tutti coloro che condividano la proposta, un discorso civico, di ampio respiro e inclusivo nell'interesse del territorio".

Intanto anche l'area saviglianese si starebbe muovendo per chiedere di sostenere ufficialmente la candidatura di Robaldo alle elezioni provinciali del prossimo 25 settembre, la lista civica per Zampedri Sindaco - Risvegliamo la città - e l'Associazione LéLibera di cui è espressione, si augurano - dicono - "che all'imminente elezione per la presidenza della Provincia, un'ampia maggioranza si esprima a favore del neo Sindaco Luca Robaldo. Chiederemo a tal proposito al Sindaco di Savigliano, Antonello Portera, anch'egli espressione di un ampio movimento civico, di garantirgli pubblicamente il suo appoggio".