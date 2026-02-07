La Lega a Fossano a difesa del poliziotto e delle Forze dell’Ordine, Bergesio: “Difendiamo coloro che sono la sicurezza nel nostro Paese” [FOTO E VIDEO]

La Lega è scesa stamane in campo a Fossano in viale Alpi, con un apposito gazebo per la raccolta firme, per unirsi al Governo con l’istituzione del Decreto sicurezza e la tutela legale del poliziotto. “Io sto con il poliziotto” non è uno slogan, ma un monito a prendere delle misure preventive per difendere la figura di chi si prodiga quotidianamente a difesa della cittadinanza: la Polizia di Stato e in generale tutte le Forze dell’Ordine.

Tale provvedimenti giungono per mano del partito rappresentato in primis sul territorio dal senatore Giorgio Maria Bergesio, insieme ai vari rappresentanti presenti per l’occasione: il sindaco di Fossano e segretario provinciale della Lega Dario Tallone, il presidente del Consiglio Comunale di Fossano, avvocato e delegata alla Giustizia Simona Giaccardi, nonché il giovane rappresentante leghista, sindaco di Villanova Solaro, Gabriele Giletta.

L’azione di presenza della Lega è stata stabilita nella giornata odierna sia a Fossano, sia nelle altre 11 piazze oggi in Provincia (Alba, Barge, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Ceva, Cortemilia, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano).

I provvedimenti per la raccolta firme per intensificare il decreto, arrivano soprattutto alla luce degli ultimi fatti di cronaca, vuoi a Torino con Askatasuna, vuoi a Milano con alcuni recenti atti di violenza e armi contro le Forze dell’Ordine.

A queste vicende non sono rimasti nemmeno indifferenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a seguito degli efferati fatti di violenza del centro sociale Askatasuna a Torino che ne hanno comportato l’arresto di un 22enne identificato per aggressione, dopo l’accerchiamento e i colpi con calci e pugni, a un agente e 24 denunce. E non solo.

Alcune riflessioni evidenziate dal senatore leghista Giorgio Maria Bergesio sulla questione: “Siamo qui a difesa delle Forze dell’Ordine che rappresentano la sicurezza nel nostro Paese e che definisco eroi e non devono diventare coloro che dobbiamo criminalizzare per la volontà di incidere velocemente su dei fatti e delle situazioni. Se non ci inseriamo in questo contesto con molta forza ed energia rischiamo che succede ad ogni manifestazione quello che è successo a Torino, con fatti che si sono rivelati incresciosi e di crudeltà contro le Forze dell’Ordine: centinaia di agenti feriti e presi addirittura a martellate durante la manifestazione da veri deliquenti che si inseriti in questo contesto. Ed è per questo che oggi raccogliamo le firme dei cittadini a difesa delle Forze dell’Ordine”.

Bergesio ha anche posto al centro le recenti proposte al Governo da parte di Piantedosi del fermo preventivo e lo scudo penale, che sarebbe la legittima difesa del poliziotto in caso di aggressioni: “Non ho ancora letto il testo definitivo di questo argomento e quindi preferirei analizzarlo bene perché vi sono dei cambiamenti in corso. È anche questa una parte essenziale di tutela delle Forze dell’Ordine”.

Il sindaco Dario Tallone sul tema sicurezza e sulle misure preventive da adottare anche su Fossano: “Io ovviamente sto dalla parte del poliziotto, come nel caso di quell’agente che è stato aggredito a Torino da dei delinquenti che purtroppo interferiscono nelle manifestazioni pacifiche. È ovviamente una vergogna che dei tre individuati, due siano già a piede libero e uno agli arretri domiciliari. In quest’occasione vogliamo anche promuovere il sì al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. Come sindaco porto a conoscenza delle nostre misure di sorveglianza e videosorveglianza sul territorio fossanese, confrontandomi anche col nuovo questore di Cuneo. Grazie alla Questura è stato poi stabilito un punto di Polfer – Polizia ferroviaria alla stazione, grazie soprattutto alla presenza capillare sul territorio del senatore Bergesio. Abbiamo anche stabilito che sarà chiuso totalmente nelle ore il Movicentro, evitando che nel periodo invernali alcune persone vadano a bivaccare all’interno della stazione. Garantiremo congiuntamente la videosorveglianza sia al Movincentro, sia al parcheggio sotterraneo e una sorveglianza privata sia al parco cittadino”.

Simona Giaccardi ha invece illustrato le caratteristiche del prossimo referendum: “Il 6 marzo terremmo una riunione informativa sul referendum sulla Giustizia, alle 20.30, alla chiesa del Salice di Fossano, con la partecipazione di autorevoli esperti. La magistratura diventerà un organo indipendente con una magistratura requirente e una Magistratura giudicante: entrambe avranno la possibilità di avere un proprio Consiglio superiore della magistratura, con a capo il Presidente della Repubblica”.

Gabriele Giletta, sindaco di Villanova Solaro, anche segretario della Lega: “Difendere il poliziotto è un’azione necessario a difesa delle nostre Forze dell’Ordine e quindi dei nostri cittadini. Io come sindaco, ma prima di tutto come cittadino, penso che sia addirittura surreale dover ribadire questo concetto nel 2026”.

