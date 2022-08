Al via oggi i controlli con autovelox nei Comuni dell'Unione Montana Alpi del Mare

Al via da oggi (giovedì 25 agosto) i controlli con autovelox nelle strade dei Comuni dell'Unione Montana Alpi del Mare, ovvero Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Valdieri e Roaschia.

Come già comunicato dalle amministrazioni comunali coinvolte nel corso degli ultimi giorni, la misura è da ascrivere all'intenzione di rendere più sicure le strade: "Nell’ottica di aumentare la sicurezza delle nostre arterie stradali abbiamo concordato col comandante della Polizia locale di effettuare una serie di controlli attraverso l’autovelox e di annunciare pubblicamente i momenti in cui questi verranno effettuati - hanno detto tutti i sindaci - . A nostro avviso, infatti, questo strumento non va utilizzato per 'fare cassa' ma per far si che gli utenti della strada rispettino i limiti di velocità".

"Da mesi abbiamo organizzato posti di controllo nelle zone in cui sono stati segnalati problemi legati all’eccessiva velocità ma anche molto insistito sui controlli legati al rispetto dell’obbligo assicurativo e a quello delle revisioni periodiche" ha aggiunto il comandante della Locale dell'Unione, Cesare Cavallo.