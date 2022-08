Big Eyes Coin raccoglie 1 milione di dollari tra i crescenti paragoni con Dogecoin e Shiba Inu

Negli ultimi eventi, Big Eyes Coin (BIG) ha raccolto con successo 1 milione di dollari mentre la data di lancio si avvicina rapidamente. Il token ERC-20 basato su Ethereum (ETH) è stato oggetto di grande eccitazione e attesa all'interno dell'industria delle criptovalute e sembra essere sulla strada giusta per un dominio totale, come gli analisti di criptovalute hanno precedentemente previsto. I principali operatori di criptovalute gravitano verso il token per diversi motivi, tra cui la sua tabella di marcia, la sua utilità e le sue caratteristiche. Big Eyes Coin (BIG) promette, tra le altre cose, la completa proprietà della comunità e un impegno nei confronti della comunità e dei suoi membri.

In quanto moneta meme, Big Eyes Coin (BIG) è stata naturalmente paragonata alle monete meme leader del settore, come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB). La sensazione nel settore delle criptovalute è che Big Eyes Coin (BIG) abbia il potenziale per eguagliare e persino superare queste altcoin in un futuro non troppo lontano. La recente iniezione di 1 milione di dollari rafforza ulteriormente questo ragionamento e si prevede che altri fondi saranno aggiunti prima del lancio.

In un settore attualmente afflitto da un lungo e prepotente mercato ribassista, Big Eyes Coin (BIG) sembra arrivare nel momento perfetto per fornire un'ancora di salvezza ai principali operatori di criptovalute, come investitori e trader. Già preferita dagli analisti di criptovalute, Big Eyes Coin (BIG) ha attirato paragoni con le principali altcoin nello spazio delle meme coin, tra cui Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB). Big Eyes Coin (BIG) potrebbe essere l'investimento in criptovalute a lungo termine di cui gli investitori hanno bisogno e può superare Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB)? Scopritene di più qui sotto.

Dogecoin (DOGE)

Conosciuta come la moneta meme originale, Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta di spicco del settore e un pioniere della rivoluzione delle meme coin. Dogecoin (DOGE) è nata come uno scherzo per prendere in giro il settore delle criptovalute, ma ha rapidamente guadagnato un seguito di fedeli en

appassionati attratti dalla sua natura scanzonata e divertente. Quando il popolare appassionato di criptovalute e CEO di Tesla Elon Musk l'ha definita la sua criptovaluta preferita, Dogecoin (DOGE) ha rapidamente guadagnato l'attenzione del mainstream e ha successivamente ispirato una nuova categoria di criptovalute basate su meme ed eventi di Internet.

Tra le prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato, Dogecoin (DOGE) viene regolarmente utilizzata per dare un suggerimento a contenuti simpatici su Reddit e Twitter. Dogecoin (DOGE) è disponibile su diverse piattaforme di criptovalute, tra cui Binance, Coinbase e altre.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) è considerato il fratello minore di Dogecoin (DOGE) e il suo principale rivale. Shiba Inu (SHIB) è nato come un esperimento di costruzione di una comunità decentralizzata, che ha avuto un grande successo secondo tutti gli standard. Oggi, il progetto presenta uno scambio decentralizzato (DEX) chiamato ShibaSwap accanto al suo token nativo, SHIB. SHIB facilita le transazioni su ShibaSwap e altre attività nell'ecosistema Shiba Inu.

Essendo un membro di spicco del settore delle criptovalute, Shiba Inu (SHIB) è disponibile su diverse piattaforme di criptovalute di primo piano, come Binance, Coinbase, Huobi, Gate.io e altre ancora.

Moneta Big Eyes (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è il nome di Big Eyes, un progetto di criptovaluta in arrivo che si sta imponendo all'attenzione del settore delle criptovalute per diversi motivi, come l'impegno a rivoluzionare i settori della NFT, della finanza decentralizzata (DeFi) e delle meme coin. Big Eyes promette diverse soluzioni che eleveranno questi settori al livello successivo.