La nuova criptovaluta Big Eyes Coin è destinata a superare Tamadoge e la rivale Solana

Non è una novità che il mercato delle criptovalute sia molto competitivo, con migliaia di progetti di criptovalute che si contendono l'adozione e l'attenzione dei principali operatori del mercato. I nuovi progetti di criptovaluta che vogliono raggiungere l'apice del mercato delle monete hanno bisogno di casi d'uso e utilità forti, applicazioni reali, supporto della comunità, sviluppatori dedicati, sostegno della comunità e campagne di marketing efficaci.

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova criptovaluta che vanta queste caratteristiche. Sta guadagnando slancio nei principali forum di discussione sulle criptovalute su Reddit, negli spazi di Twitter e nei blog, inducendo la maggior parte degli appassionati e degli analisti a credere che possa superare Tamadoge (TAMA), un altro token meme lanciato di recente, e persino rivaleggiare con Solana, una criptovaluta gigante con utilità legate a web3 e NFT. Questo articolo esamina le tre criptovalute.

Solana (SOL)

Solana è una delle criptovalute leader nel mercato delle monete, con una capitalizzazione di mercato che la colloca tra le prime 10. La sua blockchain è considerata una delle criptovalute più importanti. La sua blockchain è stata considerata una delle più veloci nel mondo della tecnologia blockchain e vanta un ecosistema in rapida espansione che ne sostiene la continua crescita.

La blockchain decentralizzata è costruita per garantire applicazioni scalabili e facili da navigare per gli utenti di tutto il mondo e ospita migliaia di DApp e progetti web3. Rivaleggiare con Solana (SOL) non è impossibile per Big Eyes Coin (BIG); tuttavia, ci vorranno anni e la forte dedizione degli sviluppatori per raggiungere questo obiettivo.

Il potenziale di adozione, i casi d'uso e le funzionalità di Solana la pongono al di sopra della maggior parte delle criptovalute, rendendo difficile per una nuova criptovaluta rivaleggiare. Tuttavia, gli indicatori rivelano che Big eyes (BIG) potrebbe essere all'altezza del compito, e molti la ritengono la prossima criptovaluta che esploderà nei prossimi anni.

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge (TAMA) è un nuovo progetto di criptovaluta nello spazio dei meme del mercato delle monete. Segue lo schema delle monete meme convenzionali che scelgono il tema del cane, in particolare il "Dogecoin". Tamadoge è stata lanciata per rivaleggiare con le grandi criptovalute meme come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), in particolare la prima. Gli sviluppatori del progetto mirano a raggiungere questo obiettivo assicurando che il progetto TAMA vanti funzionalità, casi d'uso e potenziale di adozione sufficienti.

L'ecosistema Tamadoge prevede una piattaforma play-to-earn (P2E) in cui gli utenti possono guadagnare il token TAMA giocando. Il token funzionerà anche come token di accesso allo spazio virtuale della piattaforma - TAMAVERSE, dove sarà possibile sfruttare il token per allevare e coniare i propri animali domestici Tamadoge (NFT) unici nel metaverso.