Quattro ragazzi del Centro ippico saluzzese vincono il bronzo nella Coppa del Mondo di Horseball

Hanno portato a casa il bronzo mondiale i quattro ragazzi dell’Ippica Saluzzese – Tommaso Beccaria, Lorenzo Fontana, Virginia Banchio (categoria Under 16) e Greta Colla (categoria Ladies) – tra i protagonisti della Coppa del mondo di Horseball per pony tenutasi in Normandia, a Saint Lo dal 15 al 20 agosto.

Lo speravano dopo essersi laureati campioni nazionali 2022 nella categoria e ce l’hanno fatta. Sono saliti sul podio al terzo posto, dopo le partite in sella ai loro inseparabili pony-cavalli: Virginia su Rahy Al Shagab; Tommaso su Dafne By Shanokk; Lorenzo su Espardate.

I giovanissimi saluzzesi si sono battuti insieme a Chiara Baroni, Tommaso Carletti, Beatrice Conta, Pietro Introcaso e Gabriele Viviani, compagni della squadra azzurra che ha rappresentato l’Italia in questa specialità equestre famosa soprattutto nei Paesi anglosassoni, una sorta di basket a cavallo 4 contro 4, con il canestro verticale.

Bronzo anche per l’amazzone Greta Colla (con la sua cavalla Just Polie) e le sue compagne di squadra. Per lei anche il riconoscimento come miglior marcatore della categoria con ben 17 canestri messi a segno.

Emozioni uniche e indescrivibili per quattro giovani atleti tesserati presso il circolo ippico saluzzese, che hanno giocato contro atleti di varie nazioni partite adrenaliniche fino all’ultimo minuto di gioco.

Una disciplina meravigliosa ma ancora poco conosciuta, la cui coppa del mondo passa in sordina anche se l’Italia fa poker di bronzi e si piazza sul terzo gradino in tutte le categorie di gara: U 16, U 21 Ladies, Proelite.

"Un'esperienza sportiva e umana molto importante – sottolineano i genitori –, anche per il fatto che i ragazzi hanno conosciuto in gara e fuori coetanei da tutto il mondo: dal Giappone, Australia, Belgio, Canada Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra".

I giovani sono stati allenati dall’allenatore della Nazionale Fausto Sforza, mentre nel centro ippico sono preparati da Elisa Musiello. Il prossimo appuntamento per i cadetti saluzzesi, avendo vinto l’oro ai Campionati italiani, sarà la Champions League a fine settembre a Le Mans.