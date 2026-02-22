A Saluzzo va in scena una Mezza Maratona da record: 1.150 iscritti alla partenza [FOTOGALLERY]

Super record per la 11° edizione della Mezza Maratona di Saluzzo, tra i frutteti del Monviso.

1.150 al via in corso Italia, questa mattina.

Se l’auspicio alla prima edizione della manifestazione, ha ricordato l’assessore allo Sport Enrico Falda, era di arrivare ai 1.000 iscritti, il tetto numerico è stato abbondantemente superato e sembra seguire un trend in crescita, che sta portando la gara sempre più in evidenza nel panorama nazionale delle Mezze.

Vincitore per la categoria maschile Gianluca Ferrato con il tempo di 1h,7, 40, seguito da Andrea Rostan (1h,08,08). Doppia vittoria quindi per l’Atletica Saluzzo a cui i due atleti appartengono e che in questa manifestazione arricchisce il suo medagliere grazie alle ottime prestazioni dei suoi sportivi. Terzo posto sul podio a Mustapha Boussifi (1h,08,21) dell'Asd "Amici di Marcello"; quarto posto ad Elia Mattio della Podistica Valle Varaita ( 1h,09,02), mentre il quinto miglior tempo è ancora dell' Atletica Saluzzo con l’arrivo di Nicolas Bouchard (1h,09,09).

Tutta la classifica è consultabile sul sito di wedosport.it

Lo sciame colorato dei runners è partito questa mattina puntuale al via del sindaco Franco Demaria, per il percorso che ha attraversato 4 Comuni: Manta, Verzuolo e Lagnasco, tra i frutteti della pianura e castelli medievali con vista Monviso ed è terminato a Saluzzo.

Entusiasmo, incoraggiamenti e partecipazione non sono mai venuti meno per gli oltre mille in gara sui 21,097 km del tracciato, con un tifo che si è intensificato via via, fino agli scroscianti battimano in prossimita degli ultimi cento metri dal traguardo.

Sul podio femminile, si è imposto il magnifico terzetto della Atletica Saluzzo, come da previsione dello speaker ufficiale della Mezza del Marchesato, Giacomo Casalloni, grande conoscitore della gara e dei tantissimi partecipanti che ha presentato.

Prima: Noemi Bogiatto (1h, 16,51 ( lo scorso anno era arrivata seconda), seguita da Arianna Dentis ( 1h,17,21) e da Noemi Bouchard ( 1h,20,43). Quarto posto a Liviana Mandrile, ( 1h, 25, 57); in quinta postazione Mina El Kannoussi con il tempo di 1h, 26,34.

Mani alzate al traguardo, volti contratti ma trionfanti per i risultati personali, foto ricordo nell'area arrivi. Numerosi papà e mamma sono giunti insieme ai loro bambini, presi per mano o in spalla negli ultimi metri della corsa.

La manifestazione che ha visto l’epicentro in una animata piazza Cavour, ha trasmesso infatti l'immagine di una grande festa sportiva tra atleti, amici, squadre, famiglie e amici a 4 zampe.

Giovanissimi e meno giovani sul terreno di gara, considerato "un bel percorso" che in questa edizione ha goduto anche di un tempo meteorologico ideale con runners amatoriali e atleti di società sportive di tutto il Cuneese e Torinese, ma non solo. Il concorrente maschile con l’età più alta ha vantato la classe 1948, quella femminile1951.

La classifica relativa ai "senior" MM 60 mette al primo posto: Massimo Ribetto (ASD Pinerolo), Maurizio Ughetto ( Run Card), Roberto Bordese (Reale Group), Corrado Vinesia ( Base Running) e in 5° posizione Silvano Bertaina giornalista collaboratore Targato Cn ( Dinamik Center Valle Belbo)

Il sindaco Demaria ha ringraziato la Fondazione Bertoni rappresentata dal presidente Carlo Allemano e dalla vice Chiara Canavese, per l’organizzazione, evidenziando l'importanza delle collaborazioni che hanno permesso la Mezza, realizzata con l’approvazione della F.I.D.A.L.: da una parte le amministrazioni comunali, l’Atletica Saluzzo e la Podistica Valle Varaita, insieme ad associazioni, un esercito di volontari ( 160) oltre a ditte e partner.

Al termine manifestazione la gran polentata sotto l'ala di ferro di piazza Cavour.