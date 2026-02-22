Revello, auto finisce fuori strada e si schianta contro un palo della luce

Intervento dei Vigili del Fuoco lungo il tratto della Strada provinciale 26 che attraversa frazione Morra San Martino a Revello.
Qui, intorno alle ore 18.20, per ragioni in corso di accertamento, una autovettura è finita fuori strada andando a terminare la propria corsa contro un palo della luce.
Il conducente è stato soccorso dai sanitari del servizio di emergenza 118.
Una squadra dei Vigili del Fuoco è invece intervenuta per la messa in sicurezza del veicolo, del tratto stradale e, insieme a tecnici Enel, della rete di distribuzione dell’energia elettrica.