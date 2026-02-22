 / Cronaca

Cronaca | 22 febbraio 2026, 20:00

Revello, auto finisce fuori strada e si schianta contro un palo della luce

L’incidente lungo la Provinciale 26, in frazione Morra San Martino. Sul posto 118, vigili del fuoco e tecnici Enel

Immagine d'archivio

Intervento dei Vigili del Fuoco lungo il tratto della Strada provinciale 26 che attraversa frazione Morra San Martino a Revello.

Qui, intorno alle ore 18.20, per ragioni in corso di accertamento, una autovettura è finita fuori strada andando a terminare la propria corsa contro un palo della luce.

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del servizio di emergenza 118.

Una squadra dei Vigili del Fuoco è invece intervenuta per la messa in sicurezza del veicolo, del tratto stradale e, insieme a tecnici Enel, della rete di distribuzione dell’energia elettrica.

