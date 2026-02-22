L’Osservatorio di Bellino riapre al pubblico dopo i lavori di rinnovo tecnologico

Dopo un 2025 di sosta forzata, l’Osservatorio Astronomico di Bellino torna pienamente operativo. L’Associazione Sideralis APS annuncia ufficialmente la ripresa delle attività e presenta il calendario delle aperture per il 2026, un anno che segna un nuovo inizio per la struttura di borgata Celle, in Valle Varaita.

L’anno appena trascorso è stato dedicato a un profondo intervento di ristrutturazione. A seguito di problemi tecnici che avevano reso inutilizzabili le strumentazioni, si è resa necessaria la chiusura temporanea per procedere alla sostituzione dei componenti non più funzionanti.

Grazie al sostegno fondamentale del Comune di Bellino e della Fondazione CR Saluzzo, è stato possibile acquistare e installare una montatura equatoriale di ultima generazione. Questo nuovo supporto meccanico garantisce una precisione e una stabilità nelle osservazioni che la precedente strumentazione non riusciva più a offrire. Il lavoro tecnico svolto dai soci di Sideralis APS ha permesso di rimettere in funzione l’intera struttura, rendendola pronta a ospitare nuovamente il pubblico in totale sicurezza e con una qualità visiva superiore.

La nuova stabilità tecnica permette oggi di proporre una programmazione puntuale che copre l'intero arco dell'anno. Le serate sono state progettate per seguire i principali fenomeni celesti, alternando l'osservazione dei pianeti a quella degli sciami meteorici e degli oggetti del profondo cielo.



Tra gli appuntamenti principali figurano l'osservazione di Giove, delle galassie della Vergine e la partecipazione alla Dark Sky Week. Ad agosto l’evento dell’Eclisse Parziale di Sole (12 agosto, ore 19:28) e il picco delle Perseidi.

Sarà poi il turno delle serate dedicate a Saturno e alla congiunzione di Marte con l’ammasso del Presepe oltre all'opposizione di Urano e lo sciame meteorico delle Geminidi. Non mancheranno poi le serate dedicate all'osservazione del profondo cielo.

Oltre alle date già fissate in calendario, l'Associazione Sideralis APS si riserva di annunciare eventi speciali e attività didattiche estemporanee per seguire fenomeni astronomici non prevedibili o di particolare interesse scientifico.

Le serate osservative sono a numero chiuso per permettere a ogni partecipante di fruire correttamente della strumentazione. Le prenotazioni sono gestite tramite la piattaforma Eventbrite. Si ricorda che, data la natura dell'attività, l'effettivo svolgimento delle osservazioni rimane sempre vincolato alle condizioni meteorologiche favorevoli, che in caso siano avverse potranno trasformarsi in serate di divulgazione.



Per contattare l'associazione Sideralis – Osservatorio di Bellino è possibile scrivere alla mail osservatorio@sideralisaps.com.

Per prenotazioni è possibile cercare "Sideralis APS" su Eventbrite oppure clicclare il link della biglietteria online: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aperture-2026-osservatorio-astronomico-di-bellino-1983612235594?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl.