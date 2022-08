Ceva, Enrico Stirianotti entra in consiglio comunale al posto di Alciati

I pesanti cambiamenti nell'amministrazione del Comune di Vicoforte hanno avuto ricadute anche sul comune di Ceva. Roattino, infatti, ha nominato, tra gli assessori esterni, Davide Alciati, consigliere di minoranza del Comune di Ceva.

Presentate le dimissioni e accettato il nuovo incarico a Vico, il Comune di Ceva ha proceduto, nell'ultimo consiglio, tenutosi lo scorso 11 agosto, alla surroga con l'ingresso di Enrico Stirianotti.

"Il collega Davide Alciati, per motivi personali, ha dovuto rassegnare le dimissioni dal Consiglio Comunale. - il commento il Fabio Mottinelli, a nome del gruppo "Una svolta per Ceva" - "È stato bello condividere questa esperienza con lui come capolista, dalla campagna elettorale, insieme a tutti i candidati ad oggi, a nome del gruppo comunico che ci dispiace molto perché il suo contributo è stato prezioso e, noi consiglieri eletti, abbiamo imparato molto dalla sua esperienza e serietà. Davide ha confermato che, comunque, sarà sempre vicino a noi e ci darà una mano anche per il futuro. Al suo posto entrerà, come da ordine dei risultati elettorali, Enrico Stirianotti⁩, al quale diamo il benvenuto ed insieme continueremo il lavoro iniziato tre anni fa, perché dall'inizio di questa legislatura noi consiglieri siamo sempre stati in contatto con i membri della lista candidata alle ultime comunali, oltre che con tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e contatto in seguito negli anni."

Stirianotti, nuovo consigliere sui banchi della minoranza, in questi anni ha sempre portato avanti la collaborazione con il gruppo consiliare, condividendone le iniziative e facendosi parte attiva del comitato cittadino nato dopo l'alluvione.

"Ho accettato l'incarico nel rispetto del ruolo che vado a ricoprire e per coerenza verso il gruppo con cui avevo affrontato la campagna elettorale." - dice il consigliere Enrico Stirianotti - "In questo senso continueremo a lavorare per ascoltare le esigenze della gente e affrontare, ma soprattutto cercare di risolvere le problematiche più urgenti. Come membro del comitato alluvionati siamo ancora in attesa di veder realizzati i lavori di messa in sicurezza, un intervento prioritario così come la valorizzazione del centro storico".