Nominati 20 nuovi cardinali da Papa Francesco: il più giovane è monsignor Giorgio Marengo, originario di Cuneo

Dopo gli studi teologici, il 24 giugno 2000 emette la professione dei voti per i missionari della Consolata e l'anno dopo è ordinato presbitero nella chiesa del Beato Giuseppe Allamano in Torino, dal cardinale Severino Poletto. Inviato missionario in Mongolia dopo l'ordinazione sacerdotale, è il primo rappresentante del suo ordine religioso nel Paese asiatico: lì è parroco di Maria Madre della Misericordia ad Arvajhėėr; dal 2016 e fino alla nomina episcopale è consigliere regionale dell'Asia e superiore dell'ordine per la Mongolia. Il 2 aprile 2020 Papa Francesco lo nomina prefetto apostolico di Ulan Bator e vescovo titolare di Castra Severiana e l'8 agosto dello stesso anno riceve l'ordinazione episcopale, nel santuario della Consolata a Torino, dal cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (coconsacranti Cesare Nosiglia, arcivescovo metropolita di Torino, e il cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino).