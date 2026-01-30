Tutela degli animali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano lancia un bando da 15mila euro

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano lancia nel mese di febbraio un bando per intervenire nell’ambito della protezione e tutela degli animali, un tema sul quale la popolazione del territorio è molto sensibile, con alcune realtà molto attive. Con questo bando la Fondazione ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su questo tema, di attivare sinergie e modalità di azione coordinate e partecipative tra gli enti e associazioni e di realizzare progetti con ampia ricaduta sul territorio.

La Fondazione ha stanziato per questa iniziativa 15.000 euro che saranno utilizzati per proposte che riguardano l’allestimento, miglioramento o ampliamento di strutture destinate alla tutela di animali, nonché il sostegno all’attività specifica di cura e all’attività di sensibilizzazione.

Il presidente Giancarlo Fruttero commenta: “La Fondazione ha già operato in passato in questo settore, ad esempio sovvenzionando più iniziative nell’Oasi della Madonnina di Sant’Albano Stura. Con questo bando vogliamo sollecitare la presentazione di progetti e la collaborazione interna tra le realtà presenti sul territorio, siano grandi associazioni o piccoli enti, sperando di sensibilizzare i cittadini in modo che possano partecipare attivamente alla causa”.

Le richieste dovranno essere inviate via mail alla Fondazione entro il 27 febbraio.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.crfossano.it o direttamente presso l’ufficio Segreteria della Fondazione (telefono 0172/6901 )

Il bando in allegato.