Al Filatorio di Caraglio "Quattro chiacchiere sulla speranza"

La speranza è un tema che pervade entrambi i libri che andremo a presentare: in questa occasione sarà presente un ospite speciale, in rappresentanza della Cooperativa Emmanuele, Brunella Dalmasso, responsabile della comunità Educativa Residenziale per minori di San Rocco Castagnaretta che dal 1990 a oggi ha aiutato più di 160 minori.

Prenderanno parte all'evento: gli autori Gabriella inaldi e Bruno Penna, Miranda Ciravegna, referente Ail di Cuneo, Francesca Fenocchio, atleta paralimpica iridata nella disciplina handbike. Conduce Fabio Gallina