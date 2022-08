L’Arte della fuga di Johann Sebastian Bach in un concerto-conferenza a San Fiorenzo di Bastia

Domenica 11 settembre, alle 18, nella splendida cornice di San Fiorenzo di Bastia avrà luogo un concerto- conferenza dedicato all’Arte della fuga di Johann Sebastian Bach. Protagonista sarà il Quartetto Gauss di Torino. L’evento si articolerà in una presentazione di alcune particolarità dell’opera, una delle più complesse e affascinanti del Bach maturo per i simboli in essa contenuti, alternata all’esecuzione di alcune parti della stessa.

La presentazione sarà a cura del M° Raffaele Totaro, che è anche il primo violino del quartetto. Gli altri membri sono Paolo Chiesa al violino secondo, Fulvio Bellino alla viola e Martino Olivero al violoncello. Il quartetto è un gruppo formatosi di recente, che oltre all’interesse per l’esecuzione del repertorio cameristico coltiva quello per la divulgazione e l’analisi musicale. Il concerto si pone l’obiettivo di accompagnare l’ascoltatore all’interno di una delle opere più complesse e articolate della storia della musica: L’arte della Fuga di J.S.Bach, opera che costituisce un vero e proprio saggio sul contrappunto musicale. Prendendo in esame e ascoltando i contrappunti I-II-III-IV-VIII-IX, quindi solo una parte dell’opera del grande compositore tedesco rimasta incompiuta, il discorso si articolerà partendo dall’analisi delle componenti di base che sorreggono il discorso musicale, fino ad arrivare alla descrizione dell’architettura dell’arco narrativo bachiano nel suo complesso. Gli esempi e le spiegazioni, oltre a guidare a un ascolto consapevole, hanno lo scopo di fornire una chiave di lettura non solo sull’opera presentata ma anche su alcuni aspetti della cultura musicale contemporanea all’autore.Fa parte della rassegna Giovani per l’Arte 2022, quest’anno nella sua nuova versione A più voci, che consiste nell’abbinamento di una breve conferenza a un breve concerto sullo stesso tema. il concerto, a ingresso libero, è frutto della collaborazione fra l’Associazione Ricercare di Cuneo e l’Associazione San Fiorenzo di Bastia Mondovì.

M.° Raffaele Totaro: Il contrappunto di Johann Sebastian Bach

Quartetto Gauss

Raffaele Totaro vl I, Paolo Chiesa vl II, Fulvio Bellino viola, Martino Olivero violoncello

Johann Sebastian Bach dall’Arte della fuga

contrappunti I, II, III, IV, VIII, IX