A Saluzzo è tempo di "Suoni d'Arpa” con partecipanti provenienti da varie parti del mondo

Con l’Opening concert dell’ Ensemble dell’Arpa Viggianese nell’arena Fab ( cortile dell’ex Caserma M.Musso) a Saluzzo prendono avvio i 5 giorni del Concorso e del Festival Internazionale "Suoni d’arpa".

Trentasei giovanissimi partecipanti di diverse nazionalità (Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Corea, Croazia, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, UK, USA eseguiranno brani del repertorio arpistico, tra cui composizioni di autori italiani o con soggetto italiano.

Il Concorso, ideato dall’Associazione Italiana dell’Arpa per promuovere la musica italiana e sostenere i giovani talenti, avrà luogo nella sede della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale.

Suoni d’Arpa sarà un’occasione assolutamente unica di confronto tra Scuole strumentali diverse, tutte prestigiose per tradizione concertistica e didattica.

Le libere scelte di programma presentate dai concorrenti contribuiranno ulteriormente alla varietà del panorama musicale, spaziando dai classici della letteratura arpistica alle trascrizioni e rielaborazioni storiche, fino alla musica contemporanea, folk e d’avanguardia.

Sono previste per i vincitori alcune borse di studio offerte da Associazione Centro Rodari per la Musica, Associazione Italiana dell’Arpa, Città di Saluzzo, Fondazione Omraam Onlus e Melania Donato, Hong Kong Harp Centre, Viggiano Città dell’Arpa; concerti e master class offerti da Arpissima Salvi, Association Espanola de Arpistas, Associazione Conoscere la Musica, Ente Concerti Città di Iglesias, Fondazione Castello di Padernello, Hong Kong Harp Centre; incisione e distribuzione di un CD finanziato da Tactus; libri e spartiti offerti da Musica D’Arpa “Premio Mirella Vita”; buoni acquisto offerti da Salvi Harps, Stella Mattutina edizioni, UtOrpheus edizioni (per un valore complessivo di oltre 25.000 euro).

La direzione artistica della manifestazione è affidata, come ogni anno, a Emanuela Degli Esposti e Lorenzo Montenz.

Parallelamente al Concorso si svolgerà il Festival che vedrà quest’anno la presenza di grandi nomi della scena arpistica internazionale: Carmen Bernal Lopez, Cormac De Barra, Ensemble dell’Arpa Viggianese diretto da Sara Simari, Manja Smith, Rosanna Rolton e i vincitori del concorso

L’ingresso ai concerti è libero su prenotazione (segreteria APM, tel. 0175 47031)

Programma

29 agosto, ore 21.30

Opening concert – Ensemble dell’Arpa Viggianese

Arena Fab – ex Caserma M.Musso, Saluzzo

30 agosto, ore 21



Manja Smith, arpa classica – vincitori cat.A

Antico Refettorio San Giovanni

31 agosto, ore 21

Cormac De Barra, arpa irlandese e voce e- vincitori cat.B

Sala Verdi, Scuola APM

2 settembre, ore 21

Rosanna Rolton, arpa solista

Carmen Bernal Lopez, arpa solista, vincitrice del Concorso Internazionale AEDA

Antico Refettorio San Giovanni

3 settembre, ore 21.30

Concert, Arpa a Pedali solista e cat.D - Sala Verdi, Scuola APM