Big Eyes utilizza la blockchain di Ethereum per offrire servizi di utilità di nuova generazione che superano il progetto Kava

Big Eyes (BIG) è uno dei numerosi progetti di criptovalute che operano su Ethereum (ETH). Utilizza l'infrastruttura ben sviluppata di questa blockchain per creare un sistema completamente decentralizzato gestito dai membri della sua comunità.

Nello spazio crittografico sono state introdotte diverse blockchain che mirano a competere con Ethereum (ETH). Cosmos (ATOM) è una blockchain killer di Ethereum che facilita l'interoperabilità all'interno dello spazio crittografico.

Kava (KAVA) è uno dei numerosi progetti di criptovalute costruiti su Cosmos (ATOM). Il progetto Kava (KAVA) si concentra sul prestito DeFi cross-chain. Questo articolo metterà in evidenza le utilità del progetto crittografico Big Eyes (BIG). Passeremo in rassegna le caratteristiche dei progetti Ethereum (ETH) e Kava (KAVA).

Il progetto di criptovaluta Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) è il secondo progetto di criptovaluta più grande nel mercato delle monete. Si tratta di una blockchain proof-of-work gestita tramite contratti intelligenti. Ethereum (ETH) offre la possibilità di creare e gestire asset crittografici utilizzando la sua infrastruttura blockchain.

Negli ultimi mesi, tuttavia, gli innovatori della blockchain Ethereum (ETH) hanno intenzione di migrare le operazioni della blockchain verso un protocollo proof-of-stake. Questa migrazione dovrebbe migliorare i processi della blockchain e attirare più utenti.

La migrazione avrà successo? Che effetto avrà sui progetti crittografici ospitati sulla blockchain Ethereum? Possiamo solo aspettare e vedere.

La blockchain di Ethereum (ETH) emette Ether, la sua criptovaluta nativa. Ether è una criptovaluta che tutti gli utenti di Ethereum devono possedere per interagire con la blockchain di Ethereum (ETH). Le tariffe del gas all'interno della blockchain Ethereum (ETH) vengono pagate utilizzando i token Ether.

Il progetto crittografico Kava (KAVA)

Come accennato nei paragrafi introduttivi, Kava (KAVA) è un progetto di criptovaluta basato su Cosmos (ATOM) che facilita il prestito DeFi attraverso diverse reti di criptovaluta.

Kava (KAVA) ha iniziato la sua attività nel giugno 2020 come progetto di criptovaluta abilitato ai contratti intelligenti. Gli smart contract di Kava (KAVA) consentono agli utenti di ricevere prestiti in criptovaluta sovracollateralizzati per l'ecosistema Kava.

Il protocollo di prestito decentralizzato di Kava (KAVA) ha una criptovaluta nativa che utilizza come criptovaluta di ricompensa all'interno del suo ecosistema. I token Kava (KAVA) hanno una fornitura finita di 100 milioni di KAVA.

Oltre a essere un token di ricompensa, la criptovaluta Kava (KAVA) conferisce ai suoi possessori diritti di governance. Pertanto, tutti i titolari di token Kava (KAVA) possono votare sulle politiche e sulle regole dell'ecosistema Kava (KAVA).

Il progetto Kava (KAVA) accetta attualmente XRP, BNB, BTC e altri asset crittografici supportati come garanzia. I suoi utenti possono decidere di aggiungere altri token all'elenco delle criptovalute accettabili come garanzia.

Il progetto crittografico Big Eyes (BIG)

Big Eyes (BIG) è un progetto di criptovaluta recentemente introdotto sulla blockchain di Ethereum (ETH). Si tratta di un progetto crittografico ispirato ai meme che offre servizi di nuova generazione ai suoi utenti.

Il progetto crittografico Big Eyes (BIG) intende diventare una piattaforma DeFi ampiamente utilizzata. Big Eyes (BIG) sottolinea i membri della sua comunità crittografica come un progetto crittografico ispirato ai meme.

I membri del progetto crittografico Big Eyes (BIG) saranno aiutati a far crescere le loro partecipazioni in token. Una parte delle commissioni di transazione all'interno del progetto crittografico Big Eyes (BIG) sarà distribuita tra tutti i titolari di token Big Eyes (BIG).

La criptovaluta Big Eyes (BIG) è un token ERC-20 emesso nell'ambito dell'ecosistema Big Eyes (BIG). Ha un hard cap di 200.000.000.000 BIG. È una criptovaluta deflazionistica con un protocollo di autocombustione.

Questa funzione di autocombustione assicura che una parte del token Big Eyes (BIG) in circolazione venga distrutta periodicamente. Ciò induce scarsità e fa salire il prezzo dei token BIG.

Caratteristiche uniche del progetto crittografico Big Eyes (BIG)

Gli utenti di Big Eyes (BIG) possono scambiare i loro token con NFT. Gli artisti possono esporre i loro disegni sul mercato NFT dell'ecosistema Big Eyes (BIG). Questi creatori godranno di royalties dal loro lavoro ogni volta che l'NFT sarà venduto.

Il progetto crittografico Big Eyes (BIG) è in fase di prevendita. La partecipazione a questa prevendita dà accesso esclusivo alle funzionalità dell'ecosistema Big Eyes (BIG).

Nonostante le tensioni intorno alla blockchain di Ethereum (ETH), i progetti di criptovaluta Big Eyes (BIG) prospereranno. La prevendita in corso è il momento migliore per acquistare i token. Per saperne di più sul progetto crittografico Big Eyes (BIG) e per partecipare alla prevendita in corso, utilizzate i link sottostanti.