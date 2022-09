Muore in vacanza a 57 anni: addio al finanziere cuneese Michele Pacilli

È morto a 57 anni Michele Pacilli, Brigadiere capo QS, finanziere in servizio presso il Comando Gruppo di Cuneo, residente in frazione Madonna dell'Olmo. Una scomparsa improvvisa, avvenuta mentre era in ferie con la moglie Anna all'isola di Procida. L'uomo ha accusato un malore nella giornata di lunedì 29 agosto.

Di origini pugliese, Michele Pacilli era nato a San Severo (FG). Si era arruolato il 20 settembre 1986 presso la Scuola Allievi di Mondovì. Diverse le sedi di servizio dopo il corso: BTG Allievi Sottufficiali Cuneo, Brigata Collesalvetti (Toscana), Brigata Marina di Carrara (Toscana), Compagnia Firenze (Toscana), 8ª Legione Firenze (Toscana), per poi tornare in Piemonte dal settembre del 2000 al Nucleo PT Cuneo e infine al Comando Provinciale Cuneo – Compagnia / Gruppo Cuneo.

Lascia la moglie Anna, i fratelli Luciana, Shekur, Nazario, Assunta, Lucia con Alessandro e Antonio.

L'ANFI di Cuneo (Associazione Finanzieri d’Italia) esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e lo ricorda con affetto: “Addio caro amico... Il tuo cuore, il tuo sorriso e la tua fierezza rimarranno impressi nella mente di tutti noi che abbiamo condiviso con te una parte indimenticabile del nostro percorso di vita”.

Il funerale sarà celebrato presso la Parrocchia di Madonna dell'Olmo venerdì 2 settembre alle ore 10. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Sant'Anna di Valdieri. Questa sera, giovedì 1° settembre alle 19.30 la recita del rosario, sempre nella parrocchia di Madonna dell'Olmo.