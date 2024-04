San Chiaffredo di Busca: furto con scasso alla tabaccheria, la titolare: “Ci hanno sfondato la porta e rubato alcuni pacchetti di sigarette”

“Ci hanno sfondato la porta, hanno rubato qualche pacchetto di sigarette esposto e poche monete trovate incustodite, ma il danno maggiore resta alla porta”.



E' quanto racconta Curetti Manuela la titolare della tabaccheria di San Chiaffredo di Busca in via Avigliana, che nella notte tra ieri e oggi alle 3.30 è stata vittima di un furto con scasso.



Abitando vicino alla tabaccheria e sentendo l'intrusione, ha chiamato immediatamente i Carabinieri, che stanno indagando per rintracciare i responsabili. Da quanto ipotizzato dalla titolare sarebbero potuti essere in due.

La tabaccheria è dotata di un impianto di videosorveglianza e le immagini registrate verranno consegnate ai Carabinieri per agevolarli nella ricerca.