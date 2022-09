A Cuneo sbarcano i “Brezel da Sara” con ricetta che arriva dalla Romania

A Cuneo sono sbarcati i “Brezel da Sara”. Si trovano nel nuovo negozio gestito da Loredana e Beatrice Agignoaei, nuora e suocera di origini rumene, in corso Nizza 55 a Cuneo. Sara è la bimba di 3 anni di Loredana. Proprio a lei è stato dedicato il nome dell'attività.

Il saporito pane croccante dalla tipica forma ad anello con le estremità annodate è tipico della Germania. Molti li avranno visti tra i banchetti dell'Oktoberfest, serviti insieme a birra e wurstel. Ma non tutti sanno che sono apprezzatissimi anche in Romania: “Da noi si mangiano come qui si fa con la focaccia. Qui avete le panetterie e noi le brezellerie”, spiegano Loredana e Beatrice.

Gli ingredienti sono pochi e semplici, come avviene spesso per le ricette più buone: farina, sale, zucchero, olio, acqua e lievito. La ricetta però è un segreto di famiglia e arriva direttamente dalla Romania dove Beatrice già gestiva una brezelleria. Lei è in Italia da 4 anni, mentre la nuora è arrivata dodici mesi dopo: “Qui a Cuneo si vive benissimo”.

Sul bancone si può trovare la versiona classica con i fiocchi di sale, oppure con i semi di girasole, di sesamo, di papavero e addirittura con la nutella. Ci sono anche i brezel ad anello e, con la stessa pasta, preparano anche un “salatone” ai wurstel. Non mancano poi il pane, la focaccia, la pizza e i dolci: “Oggi abbiamo i biscotti al cioccolato, ma prepariamo anche ottimi strudel di mele. Dipende dagli ingredienti del giorno”.

Loredana, 31 anni, e la suocera Beatrice, 52, si svegliano tutte le mattine alle 4 per preparare i loro manicaretti e servirli ai tanti clienti: “Vengono molti rumeni, ma anche italiani, albanesi. Insomma di ogni nazionalità!”