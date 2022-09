È un padre di due bimbi di Cavallermaggiore l’uomo morto mentre cercava funghi in valle Maira

È Simone Toselli, 42enne di Cavallermaggiore, la vittima dell’incidente avvenuto ieri, sabato 3 settembre, nei boschi di Prazzo, in val Maira. L’uomo aveva raggiunto nelle prime ore del mattino l’area di zona Colle San Giovanni, zona che conosceva bene e in cui era solito cercare funghi. Non vedendolo rientrare per pranzo la famiglia ha lanciato l’allarme.



Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino di Dronero con il nucleo Saf dei vigili del fuoco e i Sagf della Guardia di Finanza. L’intero perimetro è stato battuto per diverse ore nei pressi del luogo dove Toselli aveva lasciato la vettura.



Le ricerche si sono concluse intorno alle ore 17 quando è stato localizzato dal segnale Gps dello smartphone che ha consentito alle squadre a terra e all'elicottero dei Vigili del Fuoco di convergere sul punto dove la salma dell'uomo è stata individuata al primo sorvolo. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo è presumibilmente precipitato dal pendio soprastante al luogo in cui è stato trovato.



Il corpo senza vita di Simone Toselli è stato successivamente verricellato con l’elicottero e trasportato a valle per essere consegnato ai carabinieri che hanno proceduto alle operazioni di polizia giudiziaria. Si attende il via libera della Procura per il nulla osta che darà il via libera per i funerali.



TIFOSO DEL TORO E PADRE DI DUE PICCOLI BIMBI



“La città di Cavallermaggiore è scossa e perde un uomo che ha dato tanto alla nostra comunità - commenta così il sindaco Davide Sannazzaro la scomparsa di Simone Toselli.



“Eravamo entrambi tifosi granata, parlavamo spesso del nostro Toro. Personalmente perdo un amico”.



Nello sport si è sempre impegnato anche in città doveva aveva militato a lungo nella squadra locale di calcio e dove faceva parte del direttivo del Tennis Club di Cavallermaggiore. Operava come bancario a Saluzzo e viveva con la famiglia in frazione Trebbie, località a cui era molto legato, fino agli ultimi giorni, dove con fierezza ha aiutato il comitato di Borgo Nuovo per il palio dei borghi.



Sposato con Lorenza era padre di due piccoli bimbi. Il più piccolo di tre anni e mezzo, la più grande attualmente frequenta la scuola elementare del paese.