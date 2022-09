Big Eyes: la prossima moneta Meme che punta a raccogliere milioni di dollari come Shiba e Dogecoin

Con il crollo delle criptovalute, molti investitori sono preoccupati per lo stato dei loro portafogli. Nessuno sorride quando vede diminuire il valore dei propri asset in cripto. La speranza a cui molti si aggrappano è che le criptovalute possano riprendersi. E questo è corretto. Il mondo perde sempre interesse quando il mercato orso è in pieno svolgimento. Ma quando il mercato toro ritorna, tutti tornano a prevedere la luna delle cripto e molti vogliono entrare in nuovi progetti come Big Eyes (BIG) .

Qual è quindi la cosa migliore da fare? La cosa migliore da fare in una situazione come questa è cercare una nuova criptovaluta che possa fare buoni profitti. Come si può entrare in possesso di questo tipo di monete? Con la ricerca. Il fatto che stiate leggendo questo articolo dimostra che siete pronti a fare le vostre ricerche e a posizionarvi meglio per la prossima corsa al rialzo.

Big Eyes (BIG) è un token che sta conquistando il mondo delle criptovalute. Questa moneta meme sta aprendo la strada e ridefinendo la narrativa delle comunità di utilità e cripto. Questo token potrebbe fare più strada di Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) nelle loro fasi iniziali. Ma è possibile? Può una nuova criptovaluta superare le attuali monete meme e diventare la moneta meme più popolare di tutti i tempi? Lo scopriremo.

Che cos'è il token Big Eyes (BIG)?

Questo token DeFi ha un solo obiettivo: costruire una comunità di persone che possano guadagnare dallo spazio DeFi e imparare molto da esso. Quando si guarda il logo del token, si vede innanzitutto un gatto con grandi occhi carini. In che modo un gatto carino si sposa con la visione di portare più persone nella DeFi? Il gatto si chiama Big Eyes, proprio come il suo gettone. Il gatto vede il futuro della DeFi e vuole coinvolgere quante più persone possibile.

Big Eyes è determinato a fare la differenza e a usare la sua simpatia a fin di bene. In questa visione grandiosa, vuole anche aiutare i pesci nelle acque del mondo perché, si sa, è un gatto e i gatti amano i pesci. Quindi, il gettone Big Eyes (BIG) vuole ricompensare i possessori del gettone in vari modi. Prima di vedere come ciò sia possibile, è importante confrontare Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) nei loro giorni iniziali.

Big Eyes può superare Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE)?

Shiba Inu (SHIB) ha iniziato nel 2020 a superare Dogecoin (DOGE). Voleva essere il "Doge killer": una criptovaluta che avrebbe messo a tacere Dogecoin (DOGE) e sarebbe diventata la moneta meme più importante. E ha raggiunto questo scopo? Sì. Solo tra l'anno scorso e quest'anno, il token ha fatto più di 20000 volte! Questo aumento è enorme. Molte persone si sono dimenticate di Dogecoin (DOGE) e hanno scelto questa nuova moneta meme. Ma non importa quanto Shiba Inu (SHIB) abbia guadagnato, un'altra moneta potrebbe guadagnare altrettanto e comunque superare questo enorme rendimento. Sembra impossibile? Facciamo un confronto tra Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) per mettere le cose in una prospettiva migliore.

Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) sono criptovalute a tema canino lanciate a 7 anni di distanza l'una dall'altra. Dogecoin (DOGE) è stata lanciata per gioco nel 2013. Alla fine è diventata una moneta da top 10 della capitalizzazione di mercato, con molte celebrità come Snoop Dogg, Mark Cuban e persino il capo di Tesla, Elon Musk, che hanno mostrato apertamente il loro sostegno al token meme. Ma la moneta non è nata come un successo immediato, anche se aveva una propria blockchain. Ci sono voluti quasi 6 anni - dal 2015 al 2021 - perché il token a tema canino facesse 6000x . Quante persone sarebbero disposte ad aspettare 6 anni attraverso diversi mercati ribassisti per raccogliere il 600.000%? Non molti, giusto? Fortunatamente, Shiba Inu (SHIB) non ha impiegato così tanto tempo.

Fondata da Ryoshi nel 2020, Shiba Inu (SHIB) si basa sulla famosa razza giapponese del cane Shiba Inu, come anche Dogecoin (DOGE). Finora non sappiamo chi sia Ryoshi o se questo denoti un gruppo di persone, ma siamo certi che saranno stati orgogliosi del successo quasi istantaneo di Shiba Inu (SHIB). Shiba Inu (SHIB) ha fatto 33.000x in meno di un anno! Chi ha visto il successo di Dogecoin (DOGE) dubiterebbe che una nuova moneta meme come Shiba Inu (SHIB) possa fare 5 volte di più di Dogecoin (DOGE) e in un tempo più breve. Allora perché pensate che Big Eyes (BIG) non possa superare entrambe in termini di rendimento? Vi sembra ancora impossibile?

Big Eyes: grande visione

Una cosa che ci piace di questo progetto è il contrasto tra la sua mascotte e l'ambiziosa visione che ha davanti. Inoltre, la storia di Big Eyes (BIG) è avvincente. Non si sentono storie del genere tutti i giorni. Il progetto ha intrapreso una strada diversa utilizzando i temi del gatto e dello spazio. Molte monete meme durante il boom delle monete meme erano incentrate sui cani. Ne sono un esempio Floki Inu (FLOKI) e Baby Doge. La scelta di un gatto è quindi piuttosto interessante. Non una mascotte dall'aspetto feroce come Shiba Inu (SHIB) o Leash (LEASH), ma un simpatico gatto giapponese.

Questo token afferma che terrà la sua comunità nel cuore; anche se domani dovesse diventare la moneta meme di maggior successo, continuerà a portare con sé la sua comunità. Perché? Perché riconosce che la comunità è il cuore di ogni progetto. Senza la comunità, non può esistere un progetto di successo. Vale la pena notare che Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE) hanno comunità forti. Gli eserciti di Shiba e Dogecoin hanno fatto un ottimo lavoro per promuovere i loro progetti. E questo è il potere che Big Eyes (BIG) vuole sfruttare: il potere della comunità.

Anche il token Big Eyes (BIG) vuole tuffarsi nel mondo degli NFT. Gli NFT sono diventati parte integrante dello spazio delle criptovalute e del web3 e si sono trasformati da mode a vere e proprie attività che possiamo vedere acquistare un valore massiccio in futuro. Con Big Eyes (BIG), si può guadagnare dagli NFT del token in vari modi. Innanzitutto, l'acquisto di un NFT di Big Eyes (BIG) vi dà il privilegio di entrare nel Sushi Club. Il Sushi Club è una comunità esclusiva di possessori di Big Eyes (BIG) uniti dal possesso di un NFT Big Eyes (BIG) e da interessi comuni come pesci e gatti. Inoltre, poiché questo progetto prevede di portare i suoi NFT a livello mainstream, un aumento del prezzo degli NFT potrebbe significare che anche il vostro token Big Eyes (BIG) si apprezzerà.

Se volete far parte del token meme del futuro, dovete agire e acquistare alcuni token Big Eyes (BIG). La prevendita è attualmente in corso e può terminare in qualsiasi momento. Il token ha raccolto oltre 992.000 dollari solo dalla prevendita pubblica. È interessante notare che non è prevista una vendita privata. Si tratta di una moneta incentrata sulla comunità. Partecipare alla prevendita non è difficile. Vi mostriamo come potete finalmente possedere questa nuova criptovaluta in 4 semplici passi.

Come acquistare ora il token Big Eyes (BIG)

1. Procuratevi un portafoglio che possa sincronizzarsi facilmente con WalletConnect. Non volete usare un portafoglio che dia problemi o che non sia in grado di sincronizzarsi con Wallet Connect. Fidatevi di noi: non ne vale la pena. Se non sapete quale portafoglio scegliere, potete visitare il sito di Wallet Connect e verificare se il vostro portafoglio preferito è presente nell'elenco. In caso contrario, dovrete sceglierne uno che sia supportato.

2. Collegare il portafoglio. Una volta che avete un portafoglio compatibile, collegatelo al sito e inserite tutte le informazioni di sicurezza che vi vengono richieste. Big Eyes (BIG) non memorizzerà le vostre informazioni; dovete collegarvi al vostro portafoglio per acquistare il tempo.

3. cliccate per convertire Ether (ETH) o USDT in Big Eyes (BIG). Si noti che per acquistare il token Big Eyes (BIG) è necessario disporre di almeno 15 dollari di una delle due attività. Se non ne avete, potete sempre inviare criptovalute da un altro dei vostri portafogli o ricaricare con Moon pay.

4. Aspettate che la prevendita sia finita, poi andate sul sito principale per richiedere i vostri token. La prevendita è l'unico modo per acquistare il token Big Eyes (BIG) ora, poiché non è ancora attivo, quindi non è possibile acquistarlo sugli scambi e non c'è un indirizzo di contatto.

Big Eyes (BIG) potrebbe essere un investimento massiccio per il quale potreste ringraziare voi stessi tra qualche mese. Acquistate la prevendita e fate parte degli early adopters, e potreste ottenere dei bei profitti. Ricordate come Shiba Inu (SHIB) ha superato Dogecoin (DOGE) in così poco tempo? Big Eyes (BIG) potrebbe battere i record di Shiba Inu (SHIB) e aggiungere un piccolo extra. Per saperne di più su questa nuova criptovaluta, visitate i link sociali qui sotto.