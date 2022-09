La moneta Big Eyes potrebbe essere 100 volte migliore di Dogecoin e Apecoin in termini di impatto ambientale

È perché ha il potenziale per filtrare le persone che vogliono solo fare soldi facili e scappare. Per lei è una rete che separa gli appassionati di criptovalute da coloro che si riempiono le tasche. Quindi, il settore è fattibile e favorevole solo per coloro che sono disposti a dedicarvi anima e corpo.

Indubbiamente, il settore delle criptovalute sta attraversando uno dei periodi più deprimenti della sua storia. Già nel 2018 aveva perso quasi il 70% del suo valore, ma le conseguenze, questa volta, sono brutali perché il capitale da allora è cresciuto esponenzialmente. Un minimo calo percentuale attualmente fa tremare le classifiche di tutto il settore in un secondo. Ma le cose non sono ancora finite: Edith (partner di Race Capital) ha affermato che si tratta più di un "inverno caldo" che di un vero e proprio "inverno".

La domanda successiva è: che cosa dovremmo cercare? Tutte le monete sono uguali? Assolutamente no! Perché solo pochi hanno il monopolio dell'intero mercato. Una cosa che non è comune tra i token è la loro utilità. Più una moneta è utile per una comunità, più alta è la sua probabilità di fare la differenza. Questa guida approfondisce le monete che riteniamo utili, a partire da Big Eyes (BIG) .

Ecco una moneta meme! Un'altra? Sì, un'altra alla lista. Ma questa sicuramente vi lascerà a bocca aperta una volta sfogliate le utilità che offre. Inoltre, non si tratta di una generica moneta meme a cui siamo abituati - qualcosa che arriva alla ribalta per divertimento e svanisce nel giro di un paio d'anni. Il whitepaper di Big Eyes (BIG) diffonde chiaramente l'idea che è QUI per creare una differenza con i servizi che offre, e incoraggia le persone non solo a fare profitti, ma a contare in una causa che va oltre la loro identità - qualcosa che spingerà i loro limiti e permetterà loro di pensare oltre se stessi. Visitando il sito ufficiale di Big Eyes (BIG), troverete un simpatico gatto con gli occhi sporgenti.

Queste monete arrivano, incassano il clamore e se ne vanno. Ora, questo è piuttosto a breve termine; almeno, sembra così, giusto? Ma Big Eyes (BIG) rompe gli schemi con le sue applicazioni e la loro applicabilità nel mondo reale. Big Eyes (BIG) è riuscita a raccogliere il 50% della cifra a cui aspira (1 milione di dollari). Il 90% dei token sarà disponibile al pubblico al momento del lancio. L'obiettivo finale di questa pratica è quello di far circolare i token nel modo più fluido possibile, in modo che tutti i partecipanti abbiano le stesse opportunità di scalare la propria somma iniziale. Su Big Eyes (BIG), la prevendita è LIVE! È giunto il momento di tuffarsi in questo oceano e prendere un pesce per sé.

Siete stufi delle tasse? Volete che tutto sia risolto per voi? Questo è il modo giusto per farlo, perché è una delle caratteristiche principali di Big Eyes (BIG). Consente alla sua comunità di non stressarsi all'idea di pagare tasse salate su tutto ciò che acquista. Libera i suoi clienti dalla seccatura di entrare in questa parte. È un sollievo che non troverete presto da nessuna parte.

Modalità flessibile

E se la comunità diventasse così grande da essere praticamente impossibile da gestire senza l'implementazione di tasse? Questo è legittimo e sembra reale, ma Big Eyes (BIG) ha sicuramente dei piani anche per questa fase. Il suo sistema di tassazione dinamica consegnerà il telecomando al pubblico, e la tassa sarà definita in base alla probabilità di acquisto dell'utente. Questo sistema è soggetto a modifiche in base al comportamento dell'utente finale, in modo che tutti a bordo abbiano il controllo completo sull'importo da pagare.

Canale di donazione

Pensare al di fuori della nostra identità ci rende esseri umani, ed è proprio questo che Big Eyes (BIG) sostiene. Il piano a lungo termine della piattaforma è quello di salvare l'ambiente donando a enti di beneficenza che sono funzionali a progetti di pulizia degli oceani. Il 5% della rete sarà destinato all'importo della donazione. Chi è a bordo non solo avrà l'opportunità di guadagnare, ma assaporerà sicuramente la sensazione di fare qualcosa per qualcuno. Non è altro che il paradiso!

Unire il mondo con UniSwap

Non dovrete andare da nessuna parte per scambiare la vostra valuta. Questa funzione non è ancora attiva, ma lo sarà sicuramente tra qualche tempo. Quindi, tenetevi forte e questo vi permetterà di scambiare criptovalute con Big Eyes (BIG) senza ulteriori problemi. Questa è solo la punta dell'iceberg; un intero mondo vi aspetta! Fate la mossa migliore e governate il mondo come hanno fatto i precedenti con le loro scelte. Una decisione è tutto ciò che serve per aumentare i vostri ranghi, e ORA è il vostro momento di prendere una decisione!

Ogni cane ha il suo giorno: Dogecoin (DOGE)

Billy Marcus e Jackson Palmer hanno avuto l'idea di Dogecoin (DOGE). La maggioranza non ne aveva idea fino al 2019, quando Elon Musk (appassionato di spazio) ha twittato e fatto conoscere al pubblico il suo punto di vista su questo concetto. Questo ha funzionato meglio di qualsiasi tattica di marketing perché i grafici sono saliti di valore e hanno portato milioni di dollari. Coloro che l'avevano prenotata hanno guadagnato milioni in pochi giorni. Senza dimenticare che è stata lanciata inizialmente nel 2013.

Dogecoin (DOGE) è per le monete meme quello che Bitcoin è per tutte le criptovalute. È un fattore scatenante che ha innescato una catena di reazioni lungo la strada e ha spinto molti creatori a pensare di incassare i meme e costruire ricchezza su di essi. Dogecoin (DOGE) si basava sul modello di consenso Proof of Work, che in seguito ha rappresentato un problema per la comunità. Richiede un'enorme potenza di elaborazione per calcolare le equazioni e estrarle. A lungo termine, non è fattibile perché il modello stesso era obsoleto e sono stati lanciati molti altri modelli che consumano molta meno energia e sono efficienti anche in altri settori. In base alla classifica attuale di coinmarketcap, Dogecoin (DOGE) si trova al 10° posto, con un prezzo approssimativamente equivalente a 0,06 USD.

Pianeta delle scimmie (APE)

Avete visto una foto virale di NFT? La scimmia con le spalle curve, inclinata in avanti, rappresenta l'ApeCoin (APE). Ultimamente, ha costruito la sua comunità di sostenitori sempre in giro per guidare la piattaforma. È stata lanciata nel 2021, all'incirca un paio d'anni dopo che la moneta ha suscitato molta attenzione. L'obiettivo principale del token è quello di essere un componente del Web 3.0 che è pronto a rivoluzionare il mondo. ApeCoin (APE) si basa su DAO e consente ai soggetti interessati di prendere il controllo del proprio destino nelle proprie mani, eliminando completamente dalla scena qualsiasi intermediario o terza parte. Attualmente la moneta è al numero 36 e viene venduta a circa 5 dollari USA.

Tra tutte le monete divertenti, quale trovate fattibile ed efficace a lungo termine? La vostra scelta può variare in base a diversi fattori. Ma quella che ci piace di più è la Big Eyes (BIG), e questo per due motivi: uno è il suo canale di donazione, il cui scopo è pensare al di là del nostro corpo e contribuire autenticamente all'ambiente. E il secondo è la sua modalità flessibile di tassazione, in cui voi o io avremo la possibilità di modellare le operazioni nel modo che desideriamo!