Angela Raffaele Addamo è la nuova dirigente scolastica del “Baruffi” di Ceva e Ormea

Nuova dirigente scolastica per l’Istituto superiore “Baruffi” di Ceva e Ormea dove, il primo settembre, ha preso servizio Angela Raffaele Addamo. Docente di Italiano e Storia, la neo dirigente ha origini siciliane e abita con la propria famiglia a Cuneo.

“La comunità scolastica dell’Istituto Baruffi di Ceva e Ormea mi ha subito colpito per le qualità umane e professionali – afferma la dirigente –. Ho ereditato una realtà ben organizzata e ricca di esperienze, progettualità, idee. Dirigere l’Istituto Baruffi sarà per me un’importante opportunità di crescita. Tutti insieme continueremo a lavorare allo scopo di garantire il successo formativo di ciascuno dei nostri alunni, nell’attenzione costante al territorio e alle sue peculiarità”.

Subentra a Mara Ferrero, preside a Ceva dal 2019 e ora dirigente al Liceo Cassini di Sanremo.