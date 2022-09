Venasca celebra Santa Lucia: dopo due anni si torna a festeggiare la patronale

Ritorna a Venasca la tradizionale Festa patronale di Santa Lucia, i cui festeggiamenti sono stati sospesi negli ultimi due anni a causa della pandemia. L’appuntamento è da giovedì 15 a martedì 20 settembre, per un’edizione speciale dell’evento che affianca ai consueti momenti religiosi e di comunità alcuni importanti appuntamenti che vedono protagonista il Gruppo Alpini di Venasca, in occasione del 150° anniversario della fondazione de “La Venasca”, la terza Compagnia Alpina italiana costituita agli albori del Corpo degli Alpini. Il programma dettagliato della festa è pubblicato sul sito del Comune, www.comune.venasca.cn.it.

Si inizia giovedì 15 settembre, quando si insedieranno in piazza Martiri le giostre, che saranno poi attive per tutta la durata della festa.

Venerdì 16 settembre dalle ore 19 Festa della Birra con menu a tema presso la Birreria Special (piazza Martiri): stinco, alette di pollo, wurstel, patate, crauti e strudel di mele a 12€, con birra Oktoberfest. Prenotazioni entro mercoledì 13 settembre al tel. 348.2396516 A seguire DJ set per tutta la serata. Alle ore 20 ritrovo presso il bivio per salire al Santuario di Santa Lucia (strada Venasca/Isasca) e partenza della processione con fiaccolata al Santuario, dove sarà celebrata la messa.

Sabato 17 settembre dalle ore 14 si tiene presso il bocciodromo degli impianti sportivi la grande Gara di Bocce a petanque; in serata “Paella per la patronale”, cena con menu a tema. In serata, celebrazioni religiose in parrocchiale: ore 20 rosario, ore 20.30 messa.

La giornata di domenica 18 settembre rappresenta il cuore della festa, con la messa solenne animata dalla cantoria presso la Parrocchiale di Maria Vergine Assunta alle ore 11. Altre messe verranno celebrate presso il Santuario alle ore 9, 10.30 e 17. Nel pomeriggio, spazio agli eventi dedicati agli Alpini con la sfilata per le vie del paese accompagnati dalla Fanfara Alpina di Moretta a partire dalle ore 15.30 (ritrovo alle ore 15 in via IV Novembre, di fronte alla banca Unicredit); alle ore 16 sotto l’ala di piazza Caduti si scoprirà la targa intitolata alla terza Compagnia Alpina “La Venasca” in occasione d

ei centocinquant’anni dalla sua fondazione, avvenuta il 15 ottobre 1872. Le Compagnie Alpine furono infatti istituite dal generale Cesare Ricotti Magnani, Ministro della Guerra nel governo di Quintino Sella, con il Regio Decreto n.1056: previste come presidio in alcune valli della frontiera italiana occidentale e orientale, inizialmente furono quindici, tra cui appunto la terza con sede a Venasca. Alle ore 17 la giornata si conclude con un rinfresco per tutti i partecipanti offerto dal Gruppo Alpini di Venasca.

Lunedì 19 settembre spazio alla tradizionale fiera commerciale di Santa Lucia, con banchi di mercato e bancarelle per tutto il concentrico. Alle ore 10.30 messa al Santuario, dove alle 16 si svolgerà una seconda celebrazione religiosa con benedizione dei bambini e dei ragazzi e, al termine, merenda offerta dai massari. In serata, alle ore 19 polenta sotto l’ala di piazza Caduti a cura del Gruppo Alpini di Venasca e, dalle ore 21.30, grande chiusura della festa patronale con grandioso spettacolo pirotecnico nell’area industriale APEA, per la cui fruizione ottimale è consigliato recarsi sul ponte sul Varaita.

La Festa patronale si chiude martedì 20 settembre con la messa per tutti i venaschesi al Santuario di Santa Lucia, alle ore 10.30.

"Per Venasca tornare a celebrare la festa patronale è una grande soddisfazione – dichiara il sindaco, Silvano Dovetta – e l’amministrazione comunale si è impegnata per riproporre questo appuntamento che fa parte della nostra storia comunitaria. Quest’anno, in particolare modo, poiché ricorre anche l’importante anniversario della fondazione della Compagnia Alpina di Venasca: lo abbiamo voluto ricordare in collaborazione con il nostro Gruppo Alpini, che ci affianca e supporta sempre in occasione delle manifestazioni venaschesi e al quale va il mio personale ringraziamento".

Per la prima volta la Festa di Santa Lucia è organizzata con la consulenza della Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo: "una collaborazione significativa, che supera l’attuale assenza di una Pro Loco a Venasca, che speriamo si possa ricostituire presto, e rappresenta una volta di più la grande coesione progettuale che esiste tra la nostra realtà e quella delle Terre del Monviso, che vede la Fondazione Bertoni tra i principali partner operativi", conclude Dovetta.