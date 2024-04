Caramagna Piemonte, domenica 5 maggio la mostra "Esercizi di immaginazione"

Domenica 5 maggio a Caramagna Piemonte, nell’ambito del Raduno Statico “Modern Vintage”, presso il salone polivalente di piazza Boetti si terrà la mostra “Esercizi di immaginazione” con le opere di Tiziana Cravero, Carlo Visconti e Antonella Tavella.

Tiziana Cravero, di Sommariva del Bosco e fotografa professionista da molti anni, esporrà nature morte sul tema del cibo realizzate con la tecnica del light painting. “L’oggetto semplice, il quotidiano ha catturato il mio guardo”, spiega Tiziana, “non potevo non trasformarlo in fotografia”.

Carlo Visconti, originario di Sanfrè, esporrà lavori sul tema dell’uovo. L’uovo è l’emblema della fragilità ma anche dell’equilibrio. Simbolo di purezza, candore, perfezione e armonia, rappresenta l’inizio, il seme, la nascita, la fecondità, materia prima dalla quale nasce il microcosmo. Curva sinuosa, sensuale, femminile, affascinante, infonde sicurezza, dolcezza, ma al contempo è mistero serafico e pericoloso. Racchiude in sé l’Essenza dell’esistenza.

Antonella Tavella, di Sommariva del Bosco lavora nel mondo del vino e vive a stretto contatto con le vigne e i paesaggi mozzafiato di Langa, principale ispirazione delle sue opere.

Attraverso varie tecniche dipinge emozioni, distillati di attimi, silenzi e atmosfere che toccano l’anima, rubate alla natura e trasformate attraverso la sua sensibilità. Una celebrazione del silenzio, delle piccole cose e una dura critica verso ogni forma di esibizionismo e di falsità: un silenzio pieno di sentimento e di luce.

La mostra sarà visitabile dalle ore 9,30 alle 18 con orario continuato. L’ingresso è libero.