La rassegna dialettale del Magda Olivero di Saluzzo si chiude con la commedia “Cola bonanima ed Cesarin Capissa

Si chiude con una doppia replica la stagione di teatro dialettale organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo da Ratatoj APS: venerdì 10 e sabato 11 maggio alle 21 andrà in scena “Cola bonanima ed Cesarin Capissa”, una commedia in tre atti in lingua piemontese di Nino e Pio Bertalmia, per la regia di Carlo Antonio Panero e portata in scena dalla Compagnia “Dla Vila” di Verzuolo. Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854.

A tre anni dalla sua morte, viene improvvisamente alla luce, a causa di una liquidazione testamentaria, la doppia vita di “cola bunanima ed Cesarin Capissa”. Il suddetto signore, approfittando della sua attività lavorativa, che si svolgeva settimanalmente fra Torino e Aosta, aveva per lungo tempo vissuto un doppio ménage famigliare: infatti alla legittima consorte con cui divideva i week-end torinesi, faceva da pendant per il resto della settimana la bella Cocorita, dalla generosa disponibilità amorosa, cioè la “moglie” ufficiale residente in una villetta di Courmayeur. Le due vedove, dopo la triste dipartita, si erano tuttavia risposate e giornalmente rallegravano i loro secondi mariti con il ricordo del “nobile animo” e della “salda fedeltà coniugale” del tanto compianto Cesarin Capissa. L’azione scenica coinvolge, oltre ai sunnominati, anche un’attrice di varietà ed una direttrice di un istituto specializzato in “massaggi”, che avevano diviso con Capissa momenti sentimentalmente intimi. Gli equivoci, le situazioni imbarazzanti e i colpi di scena interessano e danno brillantezza alla trama, che sfocerà al termine in una spiegazione che, dopo tanto trambusto, seppellirà ogni dubbio e sospetto. Ognuno alla fine rientrerà obbligatoriamente nel proprio ruolo e ... il tran tran quotidiano riprenderà il sopravvento.