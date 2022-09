A Cuneo costituto un tavolo tecnico per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale

È stata firmata questa mattina, durante la Giunta comunale, la Delibera 219/2022 “EMERGENZA ENERGETICA - MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. ISTITUZIONE TAVOLO DI CONSULTAZIONE E PROGRAMMAZIONE”, con cui il Comune intende avviare azioni e condividere proposte per far fronte alla crisi energetica e al consistente aumento delle bollette energetiche e da riscaldamento.

La Giunta comunale ha infatti costituito un tavolo tecnico di consultazione per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale presso il Comune, per poi allargarlo via via alle altre amministrazioni locali del territorio, oltre che alle rappresentanze di categoria, della Scuola, dell’Università e del Politecnico di Torino.

Il tavolo, di cui fanno parte anche la Sindaca e gli Assessori, è costituito dai referenti tecnico amministrativi del Comune e dovrà elaborare delle strategie e delle misure da adottare, prima di tutto, per il contenimento energetico e la sostenibilità ambientale delle strutture e degli spazi comunali, per poi, allargando la visione all’intera città e magari al territorio circostante in collaborazione con la Provincia, attuare politiche territoriali di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale anche attraverso campagne di educazione e interventi volti alla riduzione dei consumi e alla realizzazione di sistemi energetici rinnovabili, seguendo anche le linee e le attività già impostate dalle precedenti amministrazioni.

Al tavolo saranno coinvolte principalmente le società partecipate del comune, in primis ACDA che sta proprio inserendosi in tali politiche di sviluppo energetico e ambientale, con l’obiettivo di coinvolgere anche i referenti delle associazioni di categoria, le amministrazioni locali del territorio e le rappresentanze di Scuola, Università e del Politecnico di Torino

« L’aumento esponenziale delle bollette dell’energia – dichiara la Sindaca Patrizia Manassero - è un rischio per la tenuta sociale ed economica di Cuneo e dell’intero Paese. L’attuale scenario geo-politico, ed il suo stretto legame col tema dell’indipendenza energetica, sta avendo pesanti ripercussioni economiche per l’aumento esponenziale dei prezzi dei beni energetici con gravi effetti su cittadini, imprese e amministrazione. Diventa quindi necessario mettere in atto comportamenti che consentano di aumentare l’efficienza energetica e ridurre i consumi, per conseguire un risparmio e aiutare al contempo l’ambiente. Il Comune sta continuando nel suo lavoro di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e nell’efficientamento energetico, penso al sostegno dato al progetto di teleriscaldamento o alle azioni di partenariato per la gestione dell’illuminazione pubblica, ma adesso è necessario agire con prontezza. Questo tavolo tecnico dovrà fornire, nel minor tempo possibile, delle possibili soluzioni, indicando delle azioni concrete da mettere subito in campo.»