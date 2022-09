Bra, una nuova sede e un computer didattico per l’indirizzo grafico-pubblicitario del Mucci

Alla presenza di diverse autorità, tra le quali il sindaco Gianni Fogliato e il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti, si è inaugurata oggi, lunedì 12 settembre, la nuova sede dell’Istituto Mucci di Bra, in via Mendicità Istruita, in cui sono trasferite tutte le classi dell’indirizzo grafico-pubblicitario.

Il preside del Mucci, professor Gianluca Moretti, commenta: "Si è conclusa una giornata realmente storica per lo sviluppo del Velso Mucci. Oggi, infatti, abbiamo inaugurato i nuovi locali di Via Mendicità e avviato il nostro nuovo corso Professionale Abbigliamento-Moda nel laboratorio pratico appena allestito. A nome dell'intero Istituto, ringrazio la provincia di Cuneo per il supporto fornito e per la lungimiranza nel ritenere strategica la formazione tecnica e professionale per il tessuto produttivo locale. Siamo decisamente soddisfatti perché sappiamo che investimenti del genere altro non potranno fare che garantire ricadute positive sulle attività didattiche, quindi sull'avvenire dei nostri ragazzi".

Per quanto riguarda il nuovo anno scolastico, novità per gli studenti è inoltre un elaborato computer didattico acquisito nell’ambito di un progetto ministeriale vinto dall’istituto. Funziona rispondendo a stimoli secondo la programmazione inserita e verrà impiegato nel ristorante didattico per la lettura dei menu e per l’insegnamento di materie scientifiche. Nel video, il momento in cui è stato programmato per salutare le autorità e presentare la giornata.

Dal preside arriva infine un ringraziamento alle stesse autorità presenti – insieme al sindaco e al vicepresidente provinciale vi hanno preso parte l'ex primo cittadino e consigliere della stessa Provincia Bruna Sibille, il sindaco di Salmour e vicepreside del Mucci Roberto Salvatore, l'assessore all'Istruzione e Politiche del Lavoro del Comune di Bra Lucilla Ciravegna – e quanti hanno contribuito all'allestimento dei nuovi spazi: il dirigente della Provincia Fabrizio Freni, l'architetto progettista e direttore lavori Marcello Lusso, l'ingegnere progettista degli impianti Marcello Albenga.