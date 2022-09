Il 3° Vespa on the Rock al "Piccolo Museo di Grosso" a Beinette [FOTO]

Si è svolto nella cornice dei festeggiamenti per San Sereno il terzo "Vespa on the Rock", evento organizzato dal Vespa Club Cuneo.

Numeri da record per l'evento che ha visto 150 iscritti con la partecipazioen di alcuni Vespa Club francesi: V. C. Cote Azur, V. C. Marsiglia e V. C. Givet, mentre i vespisti italiani arrivavano da Piemonte, Liguria ed Emilia.

La premiazione si è svolta ieri, domenica 11 settembre, presso "Il Piccolo Museo di Grosso" a Beinette da Assisteza2cv, unitamente ad un sontuoso aperitivo. Il pranzo invece a San Rocco Castagnaretta ed infine i saluti a tutti i partecipanti.