Donna aggredita e stuprata al Parco fluviale di Cuneo

Grave fatto di cronaca a Cuneo, dove una pensionata, nella giornata di ieri 12 settembre, nel tardo pomeriggio, è stata aggredita e violentata mentre passeggiava nel parco fluviale in compagnia del suo cane.

Indaga la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Cuneo, che sta acquisendo elementi per identificare l'uomo che ieri ha avvicinato la donna, per poi immobilizzarla e stuprarla, in pieno giorno, a poca distanza dal centro cittadino.

La donna, dopo che l'uomo si è allontanato, è riuscita a chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata la medicalizzata del 118, che ha provveduto a trasportarla in ospedale, dove è stata anche assistita psicologicamente.

Massimo riserbo sulle indagini e sui primi elementi raccolti.