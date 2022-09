Auto della Squadra Mobile a sirene spiegate in Questura: fermato presunto stupratore del parco fluviale di Cuneo [VIDEO]

Sono passati sei giorni dal fatto di cronaca che ha sconvolto il capoluogo provinciale: lo stupro di una donna, una pensionata a spasso con il proprio cane, avvenuto domenica scorsa, 11 settembre, verso le 18, al Parco Fluviale di Cuneo .



La Squadra Mobile della Polizia di Stato è stata subito incaricata delle indagini, che non si sono mai interrotte. Analisi delle immagini di videosorveglianza, pedinamenti h 24 dei possibili sospetti, fino a chiudere il cerchio.



E il cerchio si sarebbe finalmente chiuso oggi, quando le vetture della Mobile, a tutta velocità e a sirene spiegate, hanno fatto il loro ingresso in Questura con a bordo il presunto autore della violenza.



Per ora c'è il massimo riserbo sulla vicenda, ma dalle prime informazioni che trapelano il profilo del fermato corrisponderebbe a quello di un uomo di circa quarant'anni, originario dell'Est Europa e residente in città.

IL VIDEO