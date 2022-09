Contenimento dispersione idrica, ATO4 respinta al bando, il centrodestra monregalese: "Persa un'occasione fondamentale"

"Evidenziato che nel mese di luglio 2022 è emerso che ATO/4 ha partecipato ad un bando sulla dispersione idrica con un progetto da oltre 41 milioni di euro, con richiesta di contributo pubblico di 37 milioni di euro da fondi PNRR - scrivono i consiglieri Enrico Rosso, Mauro Gasco e Rocco Pulitanò - e apprendendo poi da fonti giornalistiche che la candidatura dell’ATO/4 è stata respinta per “mancanza di requisiti di ammissione” del soggetto proponente, venendo così di fatto a mancare un’occasione fondamentale per il territorio e per la salvaguardia di un bene sempre più prezioso come l’acqua".

I consiglieri chiedono al sindaco, se si è a conoscenza di quali requisiti di ammissione siano venuti a mancare per l’accreditamento ai fondi PNRR; se la scadenza della concessione gestionale in capo a Mondo Acqua SpA del 31 dicembre 2021 abbia in qualche modo inciso sull’esito del bando; se in merito alla concessione gestionale a Mondo Acqua SpA siano state concesse e siano tutt’ora in vigore proroghe; se le eventuali proroghe siano valide ai fini della partecipazione al bando; e se si prevedono imminenti sviluppi sul passaggio di competenze gestionali del Servizio idrico integrato da Mondo Acqua SpA a Co.Ge.S.I. scarl o ad altri soggetti già operanti nel contesto della ATO/4.