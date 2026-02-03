Giovanni Crosetto (FdI): “L’Ue deve affiancare alla sostenibilità ambientale anche quella economica e sociale”

“É con grande e sincera emozione che sono tornato in un Consiglio Comunale, quello della città di Cuneo, a parlare di un tema cruciale, quello della Casa. Il messaggio che ho lanciato – afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto - è chiaro, le politiche per la casa sono fondamentali ed hanno tutte le caratteristiche per superare le resistenze Europee in termini di bilancio. Serve però un approccio diverso per quanto riguarda l’implementazione e la metodologia”.

Aggiunge l’europarlamentare: “Se da un lato servono investimenti, dall’altro serve un percorso sostenibile per tutte le fasce di popolazione. É inaccettabile che, qualora determinati immobili non dovessero raggiungere una certa classe energetica entro una determinata scadenza, i proprietari non abbiano più la possibilità di alienare questi immobili.

Questo è il grande errore che l’Unione Europea sta commettendo, non affiancare alla sostenibilità ambientale quella economica e sociale.

Portare questo pensiero e queste riflessioni in una città importante come Cuneo — con un centro-destra attento e responsabile ed una componente civica seria, strutturata e decisiva — sono convinto che possa trasferire ai cittadini una narrazione veritiera e coerente alla realtà ed alle problematiche delle persone. Il nostro importante capoluogo della provincia di Cuneo il prossimo anno andrà al voto, e queste tematiche devono entrare nel dibattito politico.

Il mio obiettivo è che queste tematiche entrino in maniera oggettiva e senza ideologia, con un approccio più civico che politico, per consentire di andare a costituire maggioranze che portino avanti posizioni negli interessi dei cittadini e non di un’ideologia. Grazie all’amministrazione per l’apprezzato e gradito invito”.