Al via i lavori per riqualificare canale molini e le piazze centrali di Rifreddo: un intervento da 1 milione di euro

In questi giorni sono stati assegnati i lavori di riqualificazione del canale dei molini e delle piazze centrali di Rifreddo.

Un appalto da quasi un milione di euro che ridisegnerà l’intera piazza della Vittoria oltre che gran parte della viabilità intorno alla principale arteria comunale.

“Finalmente il lungo lavoro iniziato nel 2020 - ci spiega soddisfatto il sindaco Cesare Cavallo - vedrà nei prossimi mesi la sua realizzazione concreta. Si tratterà di un cantiere tutt’altro che semplice da realizzare e che creerà indubbiamente più di un problema sia tecnico che di viabilità ma che se saremo in grado di realizzarlo senza fretta e con dovizia di particolari come abbiamo recentemente fatto in via Roma cambierà completamente faccia al nostro paese”.

Entrando più nel dettaglio del progetto va innanzitutto fatto notare che i due elementi caratterizzanti sono la grande rotatoria che verrà realizzata nei pressi dell’ala comunale e la scopertura del tratto “tombato” del canale dei molini nei pressi del monumento ai caduti.

Due idee senz’altro originali ma anche in grado di migliorare la viabilità cittadina e di dare un’impronta stilistica davvero gradevole. Per il resto grande spazio avrà l’aspetto idrogeologico con lavori sia sul ponte situato all’inizio di via Monborgo (aumentandone la luce) sia sul canale dei molini dove si cercherà di risolvere le criticità del letto dello stesso nei pressi dell’ex molino Oddoero e delle case che attorniano il canale giungendo fino all’imbocco di piazza della Vittoria. Un progetto ambizioso che sarà realizzato dalla ditta Coostrade di Saluzzo che certo causerà qualche disagio alla viabilità cittadina ma che una volta completato restituirà ai rifreddesi un centro paese completamente rinnovato.