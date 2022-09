Controlli sulle strade del Saluzzese: ritirate quattro patenti per guida in stato di ebbrezza

Notte di controllo sulle strade per i Carabinieri della Compagnia di Saluzzo, impegnati con una ventina di uomini e coordinati dal Comandante della Compagnia, Capitano Davide Basso.

I controlli sono stati effettuati nel territorio dei Comuni di Manta, Verzuolo, Costigliole, Barge,Bagnolo, Paesane, Saluzzo, Lagnasco, Brondello, Sanfront, Rifreddo, Revello, Brossasco, Sampeyre, Castellar e Pagno.

Sono state identificate 100 persone. Di queste, 4 sono state deferite in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Avevano tra i 27 e i 35 anni. Per loro è scattato anche il ritiro della patente.

Segnalate in Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti tre giovanissimi, trovati in possesso di sostanze per uso personale. te di guida.