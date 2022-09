Atletica Mondovì: buona la prima di Adele Roatta in azzurro

Adele Roatta si è fatta trovare pronta per la prima chiamata in azzurro della sua ancor breve carriera.

Dopo il terzo posto di Castelfranco Veneto ai campionati italiani strada tra le Junior, la morozzese è stata convocata per l’Incontro Internazionale a squadre svoltosi come da tradizione, a Oderzo, il 17 settembre.

Tra le 44 partenti Under 20 della 5 km, la Roatta fa segnare un buon 6° posto in 17’12” (seconda tra le italiane) dietro la finlandese Ilona Mononen vincitrice in 16’53” e l’altra azzurra Greta Settino 16’58”.

Grazie al buon rendimento di tutte e 4 le italiane, la nazionale U20 donne si piazza al secondo posto nella speciale classifica a squadre dietro la Francia.