Cuneo, data ufficialmente in gestione Cascina Vecchia. Manassero: "Si sta completando la rinascita del complesso"

Ieri, martedì 20 settembre, presso la sala Giunta del Municipio, è stato firmato, fra il Comune di Cuneo e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Open Baladin Cuneo s.r.l. [capogruppo mandataria], MEG Mercato Enogastronomico s.r.l e Sant’Onorato Società Cooperativa, l'atto di concessione per la gestione di Cascina Vecchia, il complesso architettonico risalente al XV secolo (ubicato a San Rocco Castagnaretta) recentemente recuperato grazie ai fondi del Progetto “Periferie al centro – Nuovi modelli di vivibilità urbana”.



I nuovi concessionari dovranno garantire la valorizzazione dell’unicità architettonica di Cascina Vecchia, creando un luogo deputato alla promozione del territorio cuneese ed alle sue eccellenze culturali e gastronomiche, in cui organizzare attività espositive, promozionali, divulgative, didattiche, formative e di ricerca, nonché commerciali o ricettive, volte ad illustrare in particolare il processo di trasformazione del paesaggio, delle attività che vi si sono svolte nell’arco degli anni, l’evoluzione dell’edificio e del luogo nel quale si colloca.



«Con l’individuazione del gestore – dichiarano la Sindaca Patrizia Manassero e l’Assessora alla Cultura Cristina Clerico – possiamo finalmente dire che il percorso di rinascita di Cascina Vecchia si sta completando. Un complesso ricco di storia che, grazie ai fondi del Piano Periferie, è stato completamente recuperato, entrando a far parte del patrimonio della città. Il nostro obiettivo è di realizzare un polo agro-alimentare ed enogastronomico di eccellenza che al contempo racconti, anche attraverso il recupero della memoria dell’immobile, l’ambiente rurale nella storia, ma con un occhio rivolto al futuro. La posizione della Cascina è strategica e la rende luogo deputato alla promozione del territorio, una nuova “porta” di accesso in grado di accogliere e soddisfare i sempre più numerosi turisti presenti a Cuneo. Siamo certe che i nuovi concessionari, di cui abbiamo già potuto apprezzare l’operato, sapranno valorizzare al massimo la struttura creando un nuovo polo attrattivo nella zona sud di città».